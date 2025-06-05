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عربي-دولي
السويد تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 57 مليون دولار
Lebanon 24
05-06-2025
|
03:48
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أعلنت
وزارة الدفاع السويدية
تخصيص 57 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا في إطار "مبادرات" حلف "
الناتو
".
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وجاء في بيان الوزارة: "كلفت الحكومة القوات المسلحة السويدية بتخصيص 57 مليون دولار لدعم
أوكرانيا
عبر حلف الناتو."
وأوضحت
وزارة الدفاع
أن 31 مليون دولار ستُوجه إلى
كييف
ضمن الحزمة الشاملة لمساعدة الناتو لشراء مواد ومعدات غير قاتلة مثل المعدات الطبية والمركبات ووجبات الطعام، بينما ستُخصص الـ26 مليون دولار لمبادرة الناتو لدعم أوكرانيا في مجال الأمن والتدريب (NSATU)، وسيتم استخدامها لشراء قطع الغيار اللازمة بين أمور أخرى. (روسيا اليوم)
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