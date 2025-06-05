السويد تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 57 مليون دولار

أعلنت تخصيص 57 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا في إطار "مبادرات" حلف " ".

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وجاء في بيان الوزارة: "كلفت الحكومة القوات المسلحة السويدية بتخصيص 57 مليون دولار لدعم عبر حلف الناتو."



وأوضحت أن 31 مليون دولار ستُوجه إلى ضمن الحزمة الشاملة لمساعدة الناتو لشراء مواد ومعدات غير قاتلة مثل المعدات الطبية والمركبات ووجبات الطعام، بينما ستُخصص الـ26 مليون دولار لمبادرة الناتو لدعم أوكرانيا في مجال الأمن والتدريب (NSATU)، وسيتم استخدامها لشراء قطع الغيار اللازمة بين أمور أخرى. (روسيا اليوم)



