Advertisement

عربي-دولي

السويد تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 57 مليون دولار

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1370812-638847174456785188.jpg
Doc-P-1370812-638847174456785188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع السويدية تخصيص 57 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا في إطار "مبادرات" حلف "الناتو". 
Advertisement
 
وجاء في بيان الوزارة: "كلفت الحكومة القوات المسلحة السويدية بتخصيص 57 مليون دولار لدعم أوكرانيا عبر حلف الناتو."

وأوضحت وزارة الدفاع أن 31 مليون دولار ستُوجه إلى كييف ضمن الحزمة الشاملة لمساعدة الناتو لشراء مواد ومعدات غير قاتلة مثل المعدات الطبية والمركبات ووجبات الطعام، بينما ستُخصص الـ26 مليون دولار لمبادرة الناتو لدعم أوكرانيا في مجال الأمن والتدريب (NSATU)، وسيتم استخدامها لشراء قطع الغيار اللازمة بين أمور أخرى. (روسيا اليوم) 

 
 

مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: حزمة مساعدات لسوريا بقيمة 175 مليون يورو لتمويل مشاريع الإنعاش المبكر
lebanon 24
05/06/2025 14:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة أوكرانيّة: إدارة ترامب وافقت على توريد أسلحة لكييف بقيمة 50 مليون دولار
lebanon 24
05/06/2025 14:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إن بي سي عن مسؤولين أميركيين: البنتاغون استخدم نحو ألفي قنبلة وصاروخ بقيمة 775 مليون دولار ضد الحوثيين
lebanon 24
05/06/2025 14:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأرجنتين يتوّجه إلى إسرائيل لتسلم جائزة قيمتها مليون دولار
lebanon 24
05/06/2025 14:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:19 | 2025-06-05
07:00 | 2025-06-05
06:58 | 2025-06-05
06:54 | 2025-06-05
06:46 | 2025-06-05
06:29 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24