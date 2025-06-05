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عربي-دولي

هلع على متن طائرة.. إصابات عديدة وهذا ما حصل!

Lebanon 24
05-06-2025 | 05:13
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سادت حالة من الهلع أوساط ركاب طائرة تابعة لشركة "رايان إير" الإيرلندية وذلك بعدما أصيب 9 أشخاص بكدمات إثر مرور الطائرة على مطبات هوائية شديدة سببها عاصفة رعدية.
 
 
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وتقول التقارير إنَّ الحادثة حصلت مساء أمس الأربعاء، وقد دفعت الطائرة للهبوط إضطرارياً في مطار ميمينجن بولاية بافاريا الألمانية.
 
 
وعلى الأثر، جرى نقل 3 من الركات المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج من بينهم طفل يبلغ من العمر عامين أصيب بكدمات بالإضافة إلى امرأة أصيبت بجرح قطعي في الرأس بالإضافة إلى راكب آخر اشتكى من آلاف في الظهر.
 
 
أما باقي الإصابات، فقد جرى التعامل معها في موقع الحادثة، وفق ما ذكر موقع "الجزيرة نت".
 
 
يُشار إلى أن الراحلة كانت تضمّ على متنها 179 راكباً و 6 من أفراد الطاقم، وكانت في طريقها من برلين إلى ميلانو. (الجزيرة نت)
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