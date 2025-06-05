محافظة عراقية تُقاطع إحتفالات عيد الأضحى.. ما السبب؟

أشار محافظ في اقليم في هفال ، إلى عدم "إقامة أيّ إحتفالات رسميّة بمناسبة المباكر"، بسبب ما سمّاه "الإجحاف الذي يتعرّض له جميع أهالي كردستان من قبل السلطات الداخلية والعراقية الإتّحادية".

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