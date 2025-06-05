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عربي-دولي

محافظة عراقية تُقاطع إحتفالات عيد الأضحى.. ما السبب؟

Lebanon 24
05-06-2025 | 06:46
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أشار محافظ السليمانية في اقليم كردستان في العراق هفال أبو بكر، إلى عدم "إقامة أيّ إحتفالات رسميّة بمناسبة عيد الأضحى المباكر"، بسبب ما سمّاه "الإجحاف الذي يتعرّض له جميع أهالي كردستان من قبل السلطات الداخلية والعراقية الإتّحادية".
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وأضاف أبو بكر في بيان، أنّه قرّر "الإكتفاء بممارسة الطقوس والتقاليد الدينيّة".
 
 
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