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خلال جلسة إستماع في الكنيست... الكشف عن عمليّات إغتصاب جماعيّ لأطفال

Lebanon 24
05-06-2025 | 07:53
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قدمت نساء شهادات في جلسة استماع عقدتها لجنتا "النهوض بمكانة المرأة" و"الشباب" في الكنيست الإسرائيلي، عن تعرضهن لعمليات اغتصاب جماعي منذ الطفولة من قبل مجموعات نفوذ في إسرائيل.
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وقد فاجأت ياعيل أريئيل وهي إحدى الناجيات، أعضاء اللجنة عندما كشفت أن "أطباء ومعلمين وضباط شرطة وأعضاء كنيست سابقين وحاليين شاركوا في هذه الاعتداءات وفقا لشهادات ناجيات أخريات".


وقالت رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة النائبة بينينا تامانو-شيتا، إنّ "الواقع يثبت أن الشرطة ضعيفة في مواجهة جرائم الجنس". وأضافت: "لا أحد يُريد الحديث عن اغتصاب وحشي لأطفال. لدينا حالات لا يُمكن تصديقها من الوحشية". (روسيا اليوم)
 
 
 
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