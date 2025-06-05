الأمير محمد بن سلمان في منى للإشراف على تنظيم الحج

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أفادت وكالة "واس" السعوديّة، أنّ ولي السعوديّ ، وصل نيابة عن خادم الشريفين بن آل ، إلى منى، ليُشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يُقدّم لهم من خدمات وتسهيلات لتأدية مناسكهم بكلّ سهولة وأمان. (روسيا اليوم)