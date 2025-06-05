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الأمير محمد بن سلمان في منى للإشراف على تنظيم الحج

Lebanon 24
05-06-2025 | 08:37
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أفادت وكالة "واس" السعوديّة، أنّ ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان، وصل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى منى، ليُشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يُقدّم لهم من خدمات وتسهيلات لتأدية مناسكهم بكلّ سهولة وأمان. (روسيا اليوم)
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