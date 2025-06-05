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عربي-دولي

في يوم عرفة... رصد حالات إجهاد حراري بين الحجاج

Lebanon 24
05-06-2025 | 09:51
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل عدد من حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج في يوم عرفة.
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وشدّدة الوزارة على "أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، حتى الرابعة عصرا، حفاظا على الصحة".


ودعت إلى "استخدام المظلات، والإكثار من شرب المياه، والالتزام بخطط التفويج". (سكاي نيوز)
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