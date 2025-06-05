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عربي-دولي

مكالمة هاتفيّة بين ترامب والرئيس الصينيّ

Lebanon 24
05-06-2025 | 10:05
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أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.
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وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إنّ "ترامب هو من بادر بإجراء المكالمة"، من دون الكشف عن تفاصيل الإتّصال. (روسيا اليوم)
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