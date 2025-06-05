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عربي-دولي

لمُواجهة "التهديد الروسيّ"... "الناتو" يقرّ أكبر برنامج للتسلّح منذ الحرب الباردة

Lebanon 24
05-06-2025 | 10:52
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وافق "الناتو" على أكبر خطة لتطوير قدراته العسكريّة منذ الحرب الباردة لمواجهة "التهديد الروسي".
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ونقلت وكالة "د ب أ" الألمانية أن البرنامج الجديد يُركّز على توسيع قدرات الردع والدفاع خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء أولوية قصوى لمجالات مثل الدفاع الجويّ.
 
ووفقا للوكالة، فإن القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل يتضمن أهدافا جديدة لتعزيز القدرات العسكرية، مع تحديد واضح للمساهمات المطلوبة من كل دولة عضو في جهود الردع والدفاع المشترك. (روسيا اليوم)
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