لمُواجهة "التهديد الروسيّ"... "الناتو" يقرّ أكبر برنامج للتسلّح منذ الحرب الباردة



Advertisement

ونقلت وكالة "د ب أ" أن البرنامج الجديد يُركّز على توسيع قدرات الردع والدفاع خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء أولوية قصوى لمجالات مثل الدفاع الجويّ. وافق " " على أكبر خطة لتطوير قدراته العسكريّة منذ الحرب الباردة لمواجهة "التهديد الروسي".ونقلت وكالة "د ب أ" أن البرنامج الجديد يُركّز على توسيع قدرات الردع والدفاع خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء أولوية قصوى لمجالات مثل الدفاع الجويّ.

ووفقا للوكالة، فإن القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع في يتضمن أهدافا جديدة لتعزيز القدرات العسكرية، مع تحديد واضح للمساهمات المطلوبة من كل دولة عضو في جهود الردع والدفاع المشترك. (روسيا اليوم)