انزعج من قرارات زيلينسكي المتهورة.. هل يتخلى ترامب عن أوكرانيا؟

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كشفت مجلة "أتلانتيك" عن انزعاج الرئيس الأميركي ترانب من قرار تنفيذ ضربات ضد المطارات العسكرية الروسية، حيث تجري في مناقشة إمكانية وقف دعم كييف.ونقلت المجلة عن موظفين في إدارة ، قولهم، أن الزعيم الأميركي "أعرب بشكل خاص عن استيائه من أن الضربات قد تؤدي إلى تصعيد النزاع".وأشارت المجلة إلى أن "الهجوم باستخدام الطائرات المسيرة أعاد إثارة استياء الرئيس من زيلينسكي وأثار جدلا جديدا في البيت الأبيض حول ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن أوكرانيا".ووفقا لها، وصف زيلينسكي بـ"الرجل السيء" و"المتهور"، كما يعتقد أنه يستفز اندلاع حرب عالمية ثالثة، ووفقا لأحد المصادر، يعتقد ترامب أن على زيلينسكي التركيز بالكامل على المفاوضات مع في إسطنبول.وأضافت المجلة أن الرئيس الأمريكي لم يحدد بعد "الخطوات التالية" فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، حيث قدم مساعدوه له مجموعة من الخيارات، من بينها تشديد ضد روسيا و"تقليل المساعدة الأميركية لأوكرانيا".كما أخبر ترامب مساعديه في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لا يؤمن بإمكانية عقد اجتماع ثلاثي قريبا مع وفلاديمير زيلينسكي، بحسب المصدر نفسه. (روسيا اليوم)