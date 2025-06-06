انزعج من قرارات زيلينسكي المتهورة.. هل يتخلى ترامب عن أوكرانيا؟

كشفت مجلة "أتلانتيك" عن انزعاج الرئيس الأميركي دونالد
ترانب من قرار أوكرانيا
تنفيذ ضربات ضد المطارات العسكرية الروسية، حيث تجري في البيت الأبيض
مناقشة إمكانية وقف دعم كييف.
ونقلت المجلة عن موظفين في إدارة ترامب
، قولهم، أن الزعيم الأميركي "أعرب بشكل خاص عن استيائه من أن الضربات قد تؤدي إلى تصعيد النزاع".
وأشارت المجلة إلى أن "الهجوم باستخدام الطائرات المسيرة أعاد إثارة استياء الرئيس من فلاديمير
زيلينسكي وأثار جدلا جديدا في البيت الأبيض حول ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن أوكرانيا".
ووفقا لها، فإن ترامب
وصف زيلينسكي بـ"الرجل السيء" و"المتهور"، كما يعتقد أنه يستفز اندلاع حرب عالمية ثالثة، ووفقا لأحد المصادر، يعتقد ترامب أن على زيلينسكي التركيز بالكامل على المفاوضات مع روسيا
في إسطنبول.
وأضافت المجلة أن الرئيس الأمريكي لم يحدد بعد "الخطوات التالية" فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، حيث قدم مساعدوه له مجموعة من الخيارات، من بينها تشديد العقوبات
ضد روسيا و"تقليل المساعدة الأميركية لأوكرانيا".
كما أخبر ترامب مساعديه في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لا يؤمن بإمكانية عقد اجتماع ثلاثي قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وفلاديمير زيلينسكي، بحسب المصدر نفسه. (روسيا اليوم)