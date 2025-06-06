بعد تصريحات ماسك... "ناسا": سنواصل تحقيق رؤية الرئيس لمستقبل الفضاء

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أعلنت وكالة " " أنها ستواصل تحقيق أهداف الرئيس الأميركي الفضائية، وذلك بعد أن وعد رجل الأعمال الأميركي بإخراج مركبة الفضاء "دراغون" من الخدمة.وقالت المتحدثة باسم وكالة "ناسا" بيثاني ستيفنز: ""ناسا" ستواصل تحقيق رؤية الرئيس لمستقبل الفضاء. وسنواصل العمل مع شركائنا في الصناعة لضمان تحقيق أهداف الرئيس في مجال الفضاء".وصرح " " أمس الخميس، عقب تصريحات بشأن إلغاء الدعم، أن شركة " " الخاصة ستبدأ على الفور في إخراج مركبتها الفضائية "دراغون" من الخدمة.وعقد كبار المسؤولين في في وقت سابق سلسلة اجتماعات طارئة يوم الخميس، لبحث النزاع العلني بين ترامب وماسك.وتصاعد التوتر بين الرئيس الأميركي ورجل الأعمال، إثر انتقادات وجهها الأخير لسياسات اقتصادية تبنتها .