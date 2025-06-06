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عربي-دولي
بعد تصريحات ماسك... "ناسا": سنواصل تحقيق رؤية الرئيس لمستقبل الفضاء
Lebanon 24
06-06-2025
|
00:15
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أعلنت وكالة "
ناسا
" أنها ستواصل تحقيق أهداف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الفضائية، وذلك بعد أن وعد رجل الأعمال الأميركي
إيلون ماسك
بإخراج مركبة الفضاء "دراغون" من الخدمة.
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وقالت المتحدثة باسم وكالة "ناسا" بيثاني ستيفنز: ""ناسا" ستواصل تحقيق رؤية الرئيس لمستقبل الفضاء. وسنواصل العمل مع شركائنا في الصناعة لضمان تحقيق أهداف الرئيس في مجال الفضاء".
وصرح "
ماسك
" أمس الخميس، عقب تصريحات
ترامب
بشأن إلغاء الدعم، أن شركة "
سبيس إكس
" الخاصة ستبدأ على الفور في إخراج مركبتها الفضائية "دراغون" من الخدمة.
وعقد كبار المسؤولين في
إدارة الرئيس الأمريكي
في وقت سابق سلسلة اجتماعات طارئة يوم الخميس، لبحث النزاع العلني بين ترامب وماسك.
وتصاعد التوتر بين الرئيس الأميركي ورجل الأعمال، إثر انتقادات وجهها الأخير لسياسات اقتصادية تبنتها
الإدارة الأميركية
.
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