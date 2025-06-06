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عربي-دولي
بسبب تفجير في السكك الحديدية... خروج قاطرة عن مسارها في مقاطعة بيلغورود الروسية
Lebanon 24
06-06-2025
|
01:00
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أفاد حاكم
مقاطعة بيلغورود الروسية
بخروج قاطرة عن مسارها بمنطقة بروخوروفكا في
المقاطعة
بسبب وقوع تفجير في خط
السكك الحديدية
وفق تقديرات أولية، دون وقوع إصابات.
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وكتب حاكم المقاطعة
فياتشيسلاف
غلادكوف في قناته على "
تلغرام
": "خرجت قاطرة ديزل احتياطية عن القضبان بسبب تفجير السكة الحديدية على الأرجح، وذلك بمنطقة بروخوروفكا، وحسب المعلومات الأولية نتيجة جهاز متفجر وُضع تحت القضبان. ولم تُسجل أي إصابات".
وأشار غلادكوف إلى أن حركة القطارات تأخرت لمدة ساعتين ونصف، مبينا أنها في الوقت الحالي تسير وفقا للجدول
الزمني
المحدد لها.
وأوضح غلادكوف أن جزءا من السكة الحديدية قد تعرض للتلف، وقد بدأت فرقة الإصلاح أعمال ترميم الجزء المتضرر من المسار.
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