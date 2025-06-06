بسبب تفجير في السكك الحديدية... خروج قاطرة عن مسارها في مقاطعة بيلغورود الروسية

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أفاد حاكم بخروج قاطرة عن مسارها بمنطقة بروخوروفكا في بسبب وقوع تفجير في خط وفق تقديرات أولية، دون وقوع إصابات.وكتب حاكم المقاطعة غلادكوف في قناته على " ": "خرجت قاطرة ديزل احتياطية عن القضبان بسبب تفجير السكة الحديدية على الأرجح، وذلك بمنطقة بروخوروفكا، وحسب المعلومات الأولية نتيجة جهاز متفجر وُضع تحت القضبان. ولم تُسجل أي إصابات".وأشار غلادكوف إلى أن حركة القطارات تأخرت لمدة ساعتين ونصف، مبينا أنها في الوقت الحالي تسير وفقا للجدول المحدد لها.وأوضح غلادكوف أن جزءا من السكة الحديدية قد تعرض للتلف، وقد بدأت فرقة الإصلاح أعمال ترميم الجزء المتضرر من المسار.