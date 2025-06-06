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عربي-دولي
بريطانيا تهدد إسرائيل بـ"إجراءات ملموسة" بسبب الحرب في غزة
Lebanon 24
06-06-2025
|
01:27
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هدد رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر
باتخاذ "إجراءات ملموسة إضافية" بحق
إسرائيل
على خلفية الحرب في غزة والقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وذلك خلال استقباله العاهل
الأردني
الملك عبدالله الثاني في
لندن
.
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وقال متحدث باسم داونينغ ستريت في بيان إن "رئيس الوزراء شدد على أنه في حال لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، ستردّ
المملكة
المتحدة وشركاؤها على ذلك باتخاذ خطوات ملموسة إضافية".
وبحث الرجلان في "خطورة وضع لا يحتمل في غزة" و"التطورات المقلقة" في
الضفة الغربية
.
وشدّد البيان على الأهمية "الحيوية" لإرساء وقف لإطلاق النار والإفراج عن كل الرهائن، ودعا إلى توزيع المساعدات الإنسانية "بسرعة وبكميات كبرى".
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