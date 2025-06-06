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هدد رئيس الوزراء باتخاذ "إجراءات ملموسة إضافية" بحق على خلفية الحرب في غزة والقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وذلك خلال استقباله العاهل الملك عبدالله الثاني في .وقال متحدث باسم داونينغ ستريت في بيان إن "رئيس الوزراء شدد على أنه في حال لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، ستردّ المتحدة وشركاؤها على ذلك باتخاذ خطوات ملموسة إضافية".وبحث الرجلان في "خطورة وضع لا يحتمل في غزة" و"التطورات المقلقة" في .وشدّد البيان على الأهمية "الحيوية" لإرساء وقف لإطلاق النار والإفراج عن كل الرهائن، ودعا إلى توزيع المساعدات الإنسانية "بسرعة وبكميات كبرى".