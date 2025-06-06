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هذه هدية العيد لعوائل جنود وضباط من عهد الأسد

Lebanon 24
06-06-2025 | 02:14
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تداولت منصات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإخلاء سبيل عشرات الموقوفين من جنود وضباط النظام السوري السابق من سـجن مدينة حماة المركزي وبلغ عددهم 96 سجينا.
 
وأشارت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن إخلاء السبيل جاء بمناسبة قدوم عيد الأضحى وتناقلت الحسابات مقاطع فيديو توثق استقبال المخلي سبيلهم من قبل أهاليهم وجيرانهم وسط احتفالات ودموع الفرح.
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وذكرت الحسابات أن من بين السجناء 30 من محافظة اللاذقية و17 من محافظة طرطوس و20 من محافظة حماة وريفها والبقية من محافظات سورية مختلفة.

وذكرت حسابات أن عدد من الموقوفين الذين تم إخلاء سبيلهم من سجن حماه ينتمي لسلك الشرطة المدنية وأن جميعهم خرجوا "بكفالة".

وأوضحت حسابات تحظى بالكثير من المتابعين أن عدد المعتقلين كان قد فاق الـ14000 شخصا.

وقبل أيام، ذكرت الحسابات ذاتها أنه تم نقل أغلب الضباط من رتبة نقيب فما فوق من سجن حماه المركزي إلى سجن عفرين في محافظة حلب.
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