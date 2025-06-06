هذه هدية العيد لعوائل جنود وضباط من عهد الأسد

Advertisement

تداولت منصات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإخلاء سبيل عشرات الموقوفين من جنود وضباط النظام السوري السابق من سـجن مدينة حماة المركزي وبلغ عددهم 96 سجينا.وأشارت حسابات على إلى أن إخلاء السبيل جاء بمناسبة قدوم وتناقلت الحسابات مقاطع فيديو توثق استقبال المخلي سبيلهم من قبل أهاليهم وجيرانهم وسط احتفالات ودموع الفرح.وذكرت الحسابات أن من بين السجناء 30 من محافظة و17 من محافظة طرطوس و20 من وريفها والبقية من محافظات مختلفة.وذكرت حسابات أن عدد من الموقوفين الذين تم إخلاء سبيلهم من سجن حماه ينتمي لسلك الشرطة المدنية وأن جميعهم خرجوا "بكفالة".وأوضحت حسابات تحظى بالكثير من المتابعين أن عدد المعتقلين كان قد فاق الـ14000 شخصا.وقبل أيام، ذكرت الحسابات ذاتها أنه تم نقل أغلب الضباط من رتبة نقيب فما فوق من سجن حماه المركزي إلى سجن عفرين في محافظة حلب.