Advertisement

عربي-دولي

روسيا تشن هجمات صاروخية على كييف وتسقط 174 مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
06-06-2025 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1371312-638848050263477444.png
Doc-P-1371312-638848050263477444.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 174 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في تصعيد هو الأكبر من نوعه منذ أسابيع، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
Advertisement

وفي رد على هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف العاصمة موسكو، فجر السبت الماضي، شنت روسيا هجومًا صاروخيًا واسعًا طال العاصمة الأوكرانية كييف وعددًا من المدن والمقاطعات، بينها لفيف شرقًا وتسع مناطق أخرى، مستهدفًا مواقع عسكرية وبنى تحتية.

من جهتها، أكدت القوات الجوية الأوكرانية أن البلاد تعرضت لهجمات بصواريخ ومسيرات انتحارية، بينما قالت الإدارة العسكرية في كييف إن الهجمات طالت منشآت مدنية وسكنية، وأسفرت عن سقوط 4 قتلى و20 جريحًا على الأقل، إضافة إلى أضرار في مترو المدينة.

وفي موسكو، أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية تعليق حركة الملاحة في مطارات العاصمة ومدينة كالوغا، بعد إسقاط 6 طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه موسكو، وفق ما أعلنه عمدة المدينة.

وفي تطور متزامن، أفادت وسائل إعلام روسية أن مدينة إنغلز في مقاطعة ساراتوف تعرضت أيضًا لهجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة.
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: أسقطنا 174 مسيّرة أوكرانية أطلقت خلال الليل
lebanon 24
06/06/2025 12:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 174 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
06/06/2025 12:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تسقط 8 مسيرات أوكرانية ليلا وتستهدف أوديسا وخاركيف
lebanon 24
06/06/2025 12:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: تأجيل 350 رحلة جوية أو إلغاؤها في روسيا إثر هجمات أوكرانية بمسيّرات
lebanon 24
06/06/2025 12:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:34 | 2025-06-06
05:28 | 2025-06-06
05:06 | 2025-06-06
04:55 | 2025-06-06
04:50 | 2025-06-06
04:24 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24