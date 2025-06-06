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اكتشف العلماء في دراسة حديثة أن دولة واحدة فقط في العالم قادرة على إطعام سكانها دون الحاجة إلى الاستيراد.قام الباحثون من جامعتي "غوتنغن" و"إدنبرة" بتحليل بيانات إنتاج الغذاء في 186 دولة من اللحوم، الألبان، النشويات، الأسماك، البقوليات، والمكسرات، والبذور، والخضار، والفواكه.وخلصت الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر فود" إلى أن (في أميركا الجنوبية) هي الدولة الوحيدة التي تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع المجموعات الغذائية السبع الأساسية.وحلّت وفيتنام في المرتبتين الثانية والثالثة، حيث تنتجان ما يكفي لتلبية احتياجات سكانهما في ست من الفئات السبع.وتحقق دولة واحدة فقط من كل سبع دول حول العالم الاكتفاء في خمس مجموعات غذائية أو أكثر. وروسيا من بين هذه الدول، لكنها تعاني من نقص في إنتاج الخضار والفواكه. وتوفر أكثر من ثلث الدول الاكتفاء الذاتي في مجموعتين غذائيتين أو أقل.و6 دول، وهي ، والإمارات ، والعراق، وماكاو، وقطر، واليمن فإنها لم تحقق الاكتفاء الذاتي في أي مجموعة غذائية.وتعتمد الغالبية العظمى من . بينما يعتمد العديد منها على شريك تجاري واحد لأكثر من نصف وارداتها الغذائية، مما يجعلها عرضة للخطر بشكل خاص. (روسيا اليوم)