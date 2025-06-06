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عربي-دولي
دولة واحدة تستطيع إطعام سكانها من دون أي استيراد.. هذه قصتها
Lebanon 24
06-06-2025
|
04:19
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اكتشف العلماء في دراسة حديثة أن دولة واحدة فقط في العالم قادرة على إطعام سكانها دون الحاجة إلى الاستيراد.
قام الباحثون من جامعتي "غوتنغن" و"إدنبرة" بتحليل بيانات إنتاج الغذاء في 186 دولة من اللحوم، الألبان، النشويات، الأسماك، البقوليات، والمكسرات، والبذور، والخضار، والفواكه.
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وخلصت الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر فود" إلى أن
غيانا
(في أميركا الجنوبية) هي الدولة الوحيدة التي تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع المجموعات الغذائية السبع الأساسية.
وحلّت
الصين
وفيتنام في المرتبتين الثانية والثالثة، حيث تنتجان ما يكفي لتلبية احتياجات سكانهما في ست من الفئات السبع.
وتحقق دولة واحدة فقط من كل سبع دول حول العالم الاكتفاء في خمس مجموعات غذائية أو أكثر. وروسيا من بين هذه الدول، لكنها تعاني من نقص في إنتاج الخضار والفواكه. وتوفر أكثر من ثلث الدول الاكتفاء الذاتي في مجموعتين غذائيتين أو أقل.
و6 دول، وهي
أفغانستان
، والإمارات
العربية المتحدة
، والعراق، وماكاو، وقطر، واليمن فإنها لم تحقق الاكتفاء الذاتي في أي مجموعة غذائية.
وتعتمد الغالبية العظمى من
الدول على
التجارة الدولية
. بينما يعتمد العديد منها على شريك تجاري واحد لأكثر من نصف وارداتها الغذائية، مما يجعلها عرضة للخطر بشكل خاص. (روسيا اليوم)
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