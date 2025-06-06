27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
رسميا.. الاتحاد الأوروبي ينهي الامتيازات التجارية لأوكرانيا
Lebanon 24
06-06-2025
|
04:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألغى
الاتحاد الأوروبي
الامتيازات التجارية لأوكرانيا، منهيا بذلك نظام الإعفاءات الجمركية الممنوح لها منذ عام 2022.
Advertisement
ووفقا للمفوضية الأوروبية، دخلت الترتيبات الانتقالية حيز التنفيذ منتصف
ليلة الخميس
الجمعة وستظل سارية حتى يتم التفاوض على اتفاق تجاري جديد.
ويعني هذا التغيير أن السلع
الأوكرانية
تخضع من هذا التوقيت مرة أخرى لحصص الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية سابقة تعود لعام 2016
مواضيع ذات صلة
الذهب يتراجع مع تمديد ترامب لمهلة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
الذهب يتراجع مع تمديد ترامب لمهلة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي
06/06/2025 12:47:04
06/06/2025 12:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن التبادلات التجارية
Lebanon 24
الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن التبادلات التجارية
06/06/2025 12:47:04
06/06/2025 12:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... الإتّحاد الأوروبيّ يرفع العقوبات عن سوريا
Lebanon 24
رسميّاً... الإتّحاد الأوروبيّ يرفع العقوبات عن سوريا
06/06/2025 12:47:04
06/06/2025 12:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميًا... الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
Lebanon 24
رسميًا... الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
06/06/2025 12:47:04
06/06/2025 12:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
حادثة مأسويّة في فرنسا... وفاة 4 أشخاص بينهم طفل في حريق
Lebanon 24
حادثة مأسويّة في فرنسا... وفاة 4 أشخاص بينهم طفل في حريق
05:34 | 2025-06-06
06/06/2025 05:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي يُحذّر أوروبا من "خطأ استراتيجيّ"
Lebanon 24
عراقجي يُحذّر أوروبا من "خطأ استراتيجيّ"
05:28 | 2025-06-06
06/06/2025 05:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب يستدعي طبيب بايدن و9 من مساعديه.. ما السبب؟
Lebanon 24
مجلس النواب يستدعي طبيب بايدن و9 من مساعديه.. ما السبب؟
05:06 | 2025-06-06
06/06/2025 05:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب ولاية الشلف الجزائرية
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب ولاية الشلف الجزائرية
04:55 | 2025-06-06
06/06/2025 04:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بين أنقاض المساجد المدمرة في غزة.. الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى
Lebanon 24
بين أنقاض المساجد المدمرة في غزة.. الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى
04:50 | 2025-06-06
06/06/2025 04:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"وين البطانة؟"... هيفاء بفستان أسود شفاف والجمهور يعلق (صور)
Lebanon 24
"وين البطانة؟"... هيفاء بفستان أسود شفاف والجمهور يعلق (صور)
15:30 | 2025-06-05
05/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-06-05
05/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
15:00 | 2025-06-05
05/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد لسكان الضاحية بعد "التهديد".. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
خبر جديد لسكان الضاحية بعد "التهديد".. إليكم تفاصيله
13:51 | 2025-06-05
05/06/2025 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... زوجة الممثل طوني عيسى تكشف عن خبرٍ جميل
Lebanon 24
بالصورة... زوجة الممثل طوني عيسى تكشف عن خبرٍ جميل
08:02 | 2025-06-05
05/06/2025 08:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:34 | 2025-06-06
حادثة مأسويّة في فرنسا... وفاة 4 أشخاص بينهم طفل في حريق
05:28 | 2025-06-06
عراقجي يُحذّر أوروبا من "خطأ استراتيجيّ"
05:06 | 2025-06-06
مجلس النواب يستدعي طبيب بايدن و9 من مساعديه.. ما السبب؟
04:55 | 2025-06-06
هزة أرضية تضرب ولاية الشلف الجزائرية
04:50 | 2025-06-06
بين أنقاض المساجد المدمرة في غزة.. الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى
04:19 | 2025-06-06
دولة واحدة تستطيع إطعام سكانها من دون أي استيراد.. هذه قصتها
فيديو
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
06/06/2025 12:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
06/06/2025 12:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
06/06/2025 12:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24