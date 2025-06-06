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إقتصاد

رسميا.. الاتحاد الأوروبي ينهي الامتيازات التجارية لأوكرانيا

Lebanon 24
06-06-2025 | 04:24
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ألغى الاتحاد الأوروبي الامتيازات التجارية لأوكرانيا، منهيا بذلك نظام الإعفاءات الجمركية الممنوح لها منذ عام 2022.
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ووفقا للمفوضية الأوروبية، دخلت الترتيبات الانتقالية حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس الجمعة وستظل سارية حتى يتم التفاوض على اتفاق تجاري جديد.

ويعني هذا التغيير أن السلع الأوكرانية تخضع من هذا التوقيت مرة أخرى لحصص الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية سابقة تعود لعام 2016
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