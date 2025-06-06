رسميا.. الاتحاد الأوروبي ينهي الامتيازات التجارية لأوكرانيا

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ألغى الامتيازات التجارية لأوكرانيا، منهيا بذلك نظام الإعفاءات الجمركية الممنوح لها منذ عام 2022.ووفقا للمفوضية الأوروبية، دخلت الترتيبات الانتقالية حيز التنفيذ منتصف الجمعة وستظل سارية حتى يتم التفاوض على اتفاق تجاري جديد.ويعني هذا التغيير أن السلع تخضع من هذا التوقيت مرة أخرى لحصص الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية سابقة تعود لعام 2016