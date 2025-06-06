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روسيا تعلن ضرب مواقع "عسكرية" ردا على هجمات كييف

Lebanon 24
06-06-2025 | 06:36
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش شن هجوما "واسع النطاق" بصواريخ وطائرات مسيّرة على أوكرانيا "ردا" على الهجمات الأخيرة التي نفّذتها كييف على أراضيها.
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وأوضحت وزارة الدفاع في موسكو "ردا على الأعمال الإرهابية التي ارتكبها نظام كييف، شنت القوات الروسية خلال الليل هجوما جويا واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا". 
 
وأضافت: "استهدفت الغارات مكاتب تصميم، وشركات إنتاج وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، وورش تجميع طائرات مسيرة هجومية، ومراكز تدريب على الطيران، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة تابعة للقوات الأوكرانية".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم تحقيق كل أهداف الهجوم". (سكاي نيوز عربية) 
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