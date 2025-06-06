روسيا تعلن ضرب مواقع "عسكرية" ردا على هجمات كييف

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وأوضحت "ردا على الأعمال الإرهابية التي ارتكبها نظام كييف، شنت القوات الروسية خلال الليل هجوما واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا". قالت إن الجيش شن هجوما "واسع النطاق" بصواريخ وطائرات مسيّرة على "ردا" على الهجمات الأخيرة التي نفّذتها على أراضيها.وأوضحت "ردا على الأعمال الإرهابية التي ارتكبها نظام كييف، شنت القوات الروسية خلال الليل هجوما واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا".

وأضافت: "استهدفت مكاتب تصميم، وشركات إنتاج وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية ، وورش تجميع طائرات مسيرة هجومية، ومراكز تدريب على الطيران، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة تابعة للقوات الأوكرانية".



وأكدت الروسية أنه "تم تحقيق كل أهداف الهجوم". (سكاي نيوز عربية)