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ميدفيديف لترامب وماسك: لا تتشاجروا يا رفاق

Lebanon 24
06-06-2025 | 06:54
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سخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، من الحرب الكلامية المشتعلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك.
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وقال ميدفيديف على منصة "إكس": "نحن مستعدون لتسهيل إبرام اتفاقية سلام بين D وE مقابل رسوم معقولة، وقبول أسهم ستارلينك كدفعة".

وأضاف: "لا تتشاجروا يا رفاق!". (العربية)
 
 
 
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