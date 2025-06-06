ميدفيديف لترامب وماسك: لا تتشاجروا يا رفاق

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سخر الروسي ، من الحرب الكلامية المشتعلة بين الرئيس الأميركي والملياردير .وقال ميدفيديف على منصة "إكس": "نحن مستعدون لتسهيل إبرام اتفاقية سلام بين D وE مقابل رسوم معقولة، وقبول أسهم ستارلينك كدفعة".وأضاف: "لا تتشاجروا يا رفاق!". (العربية)