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عربي-دولي

لأوّل مرّة في تاريخ البلاد.. أمرٌ ستقوم به أميركا في سوريا ما موقف الشرع منه؟

Lebanon 24
06-06-2025 | 09:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أن مصادر إعلامية تحدثت عن اقامة قاعدة عسكرية أميركية ثابتة في سوريا، حيث سيزور وفد اميركي سوريا خلال أيام، للتوقيع على إقامة القاعدة، والتي من المرجح أن تكون في التنف.
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وأوضح الصحفي من الجولان عطا فرحات أن "الحديث يدور عن وفد أميركي سيزور سوريا خلال أيام، وسيوقع بشكل رسمي مع الحكومة السورية، على إقامة قاعدة عسكرية ثابتة على الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن "هذا يحدث لأول مرة في تاريخ سوريا وجود قاعدة رسمية بموافقة الحكومة السورية".
 
وأضاف: "تحدثت تسريبات أن تكون القاعدة في التنف، لأن التنف قاعدة أساسية بالفعل على الحدود السورية العراقية، في الصحراء السورية"، مبينا أن "هذه القاعدة ستبقى ثابتة هناك، وستكون قاعدة كبيرة، ومن المتوقع أن يكون طلب آخر وهو أن يكون للولايات المتحدة قاعدة على الساحل السوري، وستكون أصغر".

وذكر أن "هذه القواعد ستكون بمثابة تثبيت للجيش الأميركي الذي تقلص عدده من ألفي مقاتل، إلى 500 مقاتل في سوريا"، مشيرا إلى أن "استثناء الرئيس ترامب سوريا من قائمة حظر الدخول للولايات المتحدة والتي كان يشملها الحظر دائما". 

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