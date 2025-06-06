لأوّل مرّة في تاريخ البلاد.. أمرٌ ستقوم به أميركا في سوريا ما موقف الشرع منه؟

ذكر موقع " " أن مصادر إعلامية تحدثت عن اقامة أميركية ثابتة في ، حيث سيزور وفد اميركي سوريا خلال أيام، للتوقيع على إقامة ، والتي من المرجح أن تكون في التنف.

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وأوضح الصحفي من عطا أن "الحديث يدور عن وفد أميركي سيزور سوريا خلال أيام، وسيوقع بشكل رسمي مع الحكومة ، على إقامة قاعدة عسكرية ثابتة على الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن "هذا يحدث لأول مرة في تاريخ سوريا وجود قاعدة رسمية بموافقة الحكومة السورية".

وأضاف: "تحدثت تسريبات أن تكون القاعدة في التنف، لأن التنف قاعدة أساسية بالفعل على ، في الصحراء السورية"، مبينا أن "هذه القاعدة ستبقى ثابتة هناك، وستكون قاعدة كبيرة، ومن المتوقع أن يكون طلب آخر وهو أن يكون للولايات المتحدة قاعدة على الساحل السوري، وستكون أصغر".



وذكر أن "هذه القواعد ستكون بمثابة تثبيت للجيش الأميركي الذي تقلص عدده من ألفي مقاتل، إلى 500 مقاتل في سوريا"، مشيرا إلى أن "استثناء سوريا من قائمة حظر الدخول للولايات المتحدة والتي كان يشملها الحظر دائما".