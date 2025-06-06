الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

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فرضت من المتعلقة بإيران تستهدف 10 أفراد و27 كياناً، وفق ما أفاد منشور على موقع الأميركية، اليوم الجمعة.تأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي تعمل فيه على إبرام اتفاق نووي جديد مع . (العربية)