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إقتصاد

الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

Lebanon 24
06-06-2025 | 10:45
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فرضت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف 10 أفراد و27 كياناً، وفق ما أفاد منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة.
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تأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران. (العربية) 
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