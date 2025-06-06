مثول 3 إيرانيين أمام محكمة بريطانية لاتهامهم بالتخابر مع إيران

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مثل ثلاثة إيرانيين أمام محكمة في اليوم الجمعة لاتهامهم بمساعدة جهاز المخابرات الخارجية والتخطيط لأعمال عنف ضد صحفيين يعملون لحساب محطة تلفزيونية مقرها تنتقد .ويواجه مصطفى سبهوند (39 عاما) وفرهاد منش (44 عاما) وشابور نوري قلعه‌ علیخانی (55 عاما) اتهامات بموجب الذي تم استحداثه لمنح السلطات صلاحيات جديدة للتعامل مع التهديدات من الدول الأجنبية.والثلاثة متهمون "بالانخراط في سلوك يرجح أن يساعد جهاز مخابرات أجنبي" في الفترة من آب 2024 إلى شباط من العام الجاري، وقالت الشرطة إن ذلك السلوك مرتبط بإيران.ويواجه سبهوند اتهامات أيضا بتنفيذ عميات مراقبة واستطلاع استعدادا لارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد شخص، بينما يتهم منش ونوري بالمراقبة بنية تسهيل أعمال عنف خطيرة ليرتكبها آخرون.ومثل الثلاثة اليوم الجمعة عبر الاتصال المرئي في جلسة استماع قصيرة أمام محكمة أولد في لندن. وقال محاموهم فيها إنهم جميعا يعتزمون الدفع ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.وقال ممثلو الادعاء في جلسة استماع عقدت الشهر الماضي إن الاتهامات تشمل استهداف صحفيين في بريطانيا على صلة بمحطة إنترناشونال التي تنتقد الحكومة .وقررت السلطات حبسهم احتياطيا لحين عقد جلسة رسمية في 26 أيلول لسماع إقرارهم بالذنب أو الدفع ببراءتهم، على أن يمثلوا للمحاكمة في أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل.واعتقلت السلطات المشتبه بهم الشهر الماضي في نفس اليوم الذي ألقت فيه شرطة القبض على خمسة آخرين، بينهم أربعة إيرانيين، في عملية منفصلة. وتم الإفراج عن هؤلاء الخمسة في وقت لاحق دون توجيه تهم إليهم.