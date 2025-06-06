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إقتصاد

ترامب: على "الفيدرالي" خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية

Lebanon 24
06-06-2025 | 12:19
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دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة.
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وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! أوروبا تبنت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نجر أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة.
وأضاف "لو أن الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة في الوقت المناسب، فسنتمكن من تقليص أسعار الفائدة بشكل كبير، سواء على الديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل التي تستحق قريباً. بايدن ركز بشكل أساسي على الاقتراض قصير الأجل".

وأشار ترامب إلى أنه لم يعد هناك تضخم فعلياً، لكن إذا عاد، يمكن ببساطة رفع الفائدة لمواجهته. الأمر بسيط جداً!!! ما يفعله يكلف بلدنا ثروة. يجب أن تكون تكاليف الاقتراض أقل بكثير.
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