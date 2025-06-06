ترامب: على "الفيدرالي" خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية



Advertisement

وقال في منشور على منصة تروث سوشيال "التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! تبنت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نجر أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة. دعا الرئيس الأميركي ، اليوم الجمعة، (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة.وقال في منشور على منصة تروث سوشيال "التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! تبنت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نجر أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة.

وأضاف "لو أن الاحتياطي يخفض الفائدة في الوقت المناسب، فسنتمكن من تقليص أسعار الفائدة بشكل كبير، سواء على الديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل التي تستحق قريباً. ركز بشكل أساسي على الاقتراض قصير الأجل".



وأشار ترامب إلى أنه لم يعد هناك تضخم فعلياً، لكن إذا عاد، يمكن ببساطة رفع الفائدة لمواجهته. الأمر بسيط جداً!!! ما يفعله يكلف بلدنا ثروة. يجب أن تكون تكاليف الاقتراض أقل بكثير.