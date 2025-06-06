المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا يمكن تدمير قدرات إيران بضربة

أعلن، رئيس ، ، عن تفاؤله بشأن المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة، على الرغم من أن تستعد لصدور قرار ضدها من الوكالة الأسبوع المقبل.

Advertisement

لكن رغم ذلك، رأى غروسي في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، الجمعة، أن القدرات النووية لا يمكن تدميرها بهجوم عسكري، مشددا على أن معظم المواقع الحساسة تقع على عمق نصف ميل تحت الأرض ويصعب الوصول إليها.



كما أكد أنه لا يمكن تدمير القدرات النووية الإيرانية بضربة واحدة، قائلاً: "أكثر الأشياء حساسية تقع على عمق نصف ميل تحت الأرض.. لقد زرت هناك مرات عديدة، وللوصول إليها عليك أن تأخذ نفقا حلزونيا إلى أسفل، إلى أسفل، إلى أسفل".



ولفت غروسي إلى أنه رأى حالات يجب فيها إقناع الدول بضرورة التفاوض، مشددا على أن الأمر ليس كذلك هنا إذ إن المحادثات جادة للغاية.



وشدد على أن مبعوث الرئيس الأميركس شخص جاد للغاية، مشيراً إلى أن أثار مفاوضات لم تكن موجودة من قبل، وهذا أمر يستحق الثناء، وفق تعبيره.

أما عن قلقه الأكبر، فأشار غروسي إلى أن إيران لا تمتلك سلاحا نوويا في الوقت الحالي، لكنها تمتلك المواد اللازمة.



وكان مصدر مطلع كشف أن السلطات الإيرانية توصلت إلى استنتاج مفاده أن سيصدر قراراً ضد طهران خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل.



كما أوضح أن السلطات الإيرانية تدرس حالياً مجموعة من الإجراءات المضادة التي سيتم تنفيذها مباشرة بعد صدور القرار المحتمل، وفقا لصحيفة "طهران تايمز".