الرئيس الكوري الجنوبي يبحث هاتفيا مع ترامب في التعرفات الجمركية

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اتّفق الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية ميونغ ونظيره الأميركي في مكالمة هاتفية على السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن التعرفات الجمركية، وفق ما أعلنت سيول الجمعة، مع قرب انقضاء مهلة محددة لتجنّب الرسوم الباهظة، بحسب "فرانس برس".وكانت فرضت على سيول في نيسان تعرفات بنسبة 25 بالمئة في إطار جدول للرسوم الجمركية طال الغالبية الساحقة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ليعود ويعلّق هذه التعرفات لمدة 90 يوما.وفي اتصال بين الرئيسين الجمعة اتفقا على "العمل في مفاوضات بشأن التعرفات المتبادلة نحو التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين"، وفق مكتب لي.وجاء في بيان للمكتب "لتلك الغاية، اتفقا على تحفيز المفاوضات على مستوى فريقي العمل لتحقيق نتائج ملموسة".