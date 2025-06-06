ماسك: أميركا بحاجة إلى حزب سياسي جديد

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جاء ذلك بعد يوم من سؤال في استطلاع رأي لمتابعيه على منصة "إكس"، عمّا إذا كانت هناك حاجة لحزب يمثل 80 بالمئة في الوسط".وكتب ماسك: "قال الناس كلمتهم. هناك حاجة إلى حزب سياسي جديد في أميركا لتمثيل الـ80 بالمئة الذين هم في الوسط!".وأضاف: "تماماً 80 بالمئة من الناس موافقون. هذه هي المصادفة... أو القدر".