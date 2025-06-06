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عربي-دولي

ماسك: أميركا بحاجة إلى حزب سياسي جديد

Lebanon 24
06-06-2025 | 19:00
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قال الملياردير إيلون ماسك، الجمعة، إن هناك حاجة إلى حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة.
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جاء ذلك بعد يوم من سؤال ماسك في استطلاع رأي لمتابعيه على منصة "إكس"، عمّا إذا كانت هناك حاجة لحزب يمثل 80 بالمئة في الوسط".
وكتب ماسك: "قال الناس كلمتهم. هناك حاجة إلى حزب سياسي جديد في أميركا لتمثيل الـ80 بالمئة الذين هم في الوسط!".

وأضاف: "تماماً 80 بالمئة من الناس موافقون. هذه هي المصادفة... أو القدر".
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