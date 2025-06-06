500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية.. مصادر تكشف نية واشنطن

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وقال مصدران مطلعان ومسؤولان أميركيان سابقان لـ" "، طلبوا جميعا عدم هويتهم، إن الأموال المخصصة لمؤسسة غزة الإنسانية ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تدمج حاليا في الأميركية.



وأضاف مصدران أن الخطة قوبلت بمعارضة من بعض المسؤولين ، بعد حوادث إطلاق النار على قرب مواقع توزيع المساعدات التي شككت في كفاءة مؤسسة غزة الإنسانية.



ولم ترد وزارة الخارجية ولا مؤسسة غزة الإنسانية على طلبات التعليق فورا. تدرس منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة، في خطوة من شأنها أن تزيد انخراط بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى.وقال مصدران مطلعان ومسؤولان أميركيان سابقان لـ" "، طلبوا جميعا عدم هويتهم، إن الأموال المخصصة لمؤسسة غزة الإنسانية ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تدمج حاليا في الأميركية.وأضاف مصدران أن الخطة قوبلت بمعارضة من بعض المسؤولين ، بعد حوادث إطلاق النار على قرب مواقع توزيع المساعدات التي شككت في كفاءة مؤسسة غزة الإنسانية.ولم ترد وزارة الخارجية ولا مؤسسة غزة الإنسانية على طلبات التعليق فورا.

ويقول مصدر مطلع على الأمر ومسؤول كبير سابق، إن اقتراح منح 500 مليون دولار للمؤسسة أيده نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة كين ، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة.



ويضيف المصدر أن طلبت الأموال لتغطية عمليات المؤسسة لمدة 180 يوما، بينما لم ترد الحكومة فورا على طلب التعليق.



ويؤكد مصدران أن بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مخاوف بشأن الخطة، بسبب الاكتظاظ الذي أثر على مراكز توزيع المساعدات التي يديرها المتعاقد مع مؤسسة غزة الإنسانية، وأعمال العنف القريبة منها التي قتل خلالها عشرات الفلسطينيين.



كما يريد هؤلاء المسؤولون إشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة في إدارة عمليات الإغاثة في غزة وأماكن أخرى في العملية، إذا وافقت وزارة الخارجية على الأموال المخصصة للمؤسسة، وهو موقف من المرجح أن تعارضه إسرائيل، وفقا للمصدرين.