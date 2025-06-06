26
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية.. مصادر تكشف نية واشنطن
Lebanon 24
06-06-2025
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدرس
وزارة الخارجية الأميركية
منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة، في خطوة من شأنها أن تزيد انخراط
الولايات المتحدة
بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى.
Advertisement
وقال مصدران مطلعان ومسؤولان أميركيان سابقان لـ"
رويترز
"، طلبوا جميعا عدم
الكشف عن
هويتهم، إن الأموال المخصصة لمؤسسة غزة الإنسانية ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تدمج حاليا في
وزارة الخارجية
الأميركية.
وأضاف مصدران أن الخطة قوبلت بمعارضة من بعض المسؤولين
الأميركيين
، بعد حوادث إطلاق النار على
الفلسطينيين
قرب مواقع توزيع المساعدات التي شككت في كفاءة مؤسسة غزة الإنسانية.
ولم ترد وزارة الخارجية ولا مؤسسة غزة الإنسانية على طلبات التعليق فورا.
ويقول مصدر مطلع على الأمر ومسؤول كبير سابق، إن اقتراح منح 500 مليون دولار للمؤسسة أيده نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة كين
جاكسون
، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة.
ويضيف المصدر أن
إسرائيل
طلبت الأموال لتغطية عمليات المؤسسة لمدة 180 يوما، بينما لم ترد الحكومة
الإسرائيلية
فورا على طلب التعليق.
ويؤكد مصدران أن بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مخاوف بشأن الخطة، بسبب الاكتظاظ الذي أثر على مراكز توزيع المساعدات التي يديرها المتعاقد مع مؤسسة غزة الإنسانية، وأعمال العنف القريبة منها التي قتل خلالها عشرات الفلسطينيين.
كما يريد هؤلاء المسؤولون إشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة في إدارة عمليات الإغاثة في غزة وأماكن أخرى في العملية، إذا وافقت وزارة الخارجية على الأموال المخصصة للمؤسسة، وهو موقف من المرجح أن تعارضه إسرائيل، وفقا للمصدرين.
مواضيع ذات صلة
مصدران لـ "رويترز": أميركا تدرس تخصيص ملايين الدولارات "لمؤسسة غزة الإنسانية"
Lebanon 24
مصدران لـ "رويترز": أميركا تدرس تخصيص ملايين الدولارات "لمؤسسة غزة الإنسانية"
07/06/2025 10:32:44
07/06/2025 10:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار صنعاء: الخسائر جراء الهجوم الإسرائيلي تقدر بنحو 500 مليون دولار
Lebanon 24
مطار صنعاء: الخسائر جراء الهجوم الإسرائيلي تقدر بنحو 500 مليون دولار
07/06/2025 10:32:44
07/06/2025 10:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن بوست: اثنان من كبار مسؤولي مؤسسة غزة الإنسانية قدما استقالتيهما هذا الأسبوع
Lebanon 24
واشنطن بوست: اثنان من كبار مسؤولي مؤسسة غزة الإنسانية قدما استقالتيهما هذا الأسبوع
07/06/2025 10:32:44
07/06/2025 10:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعرض 15 مليون دولار لمن يكشف عن مصادر تمويل الحوثيين
Lebanon 24
أميركا تعرض 15 مليون دولار لمن يكشف عن مصادر تمويل الحوثيين
07/06/2025 10:32:44
07/06/2025 10:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير أميركي: هل يغيّر التحول الدبلوماسي الإيراني حسابات طهران النووية؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل يغيّر التحول الدبلوماسي الإيراني حسابات طهران النووية؟
03:30 | 2025-06-07
07/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فتوى تحريم القتل خارج القانون.. المبعوث الأميركي لسوريا: خطوة عظيمة
Lebanon 24
بعد فتوى تحريم القتل خارج القانون.. المبعوث الأميركي لسوريا: خطوة عظيمة
03:08 | 2025-06-07
07/06/2025 03:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية تعترض 82 مسيرة أوكرانية
Lebanon 24
الدفاع الروسية تعترض 82 مسيرة أوكرانية
02:57 | 2025-06-07
07/06/2025 02:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم روسي جديد على اوكرانيا.. وخسائر كبيرة بالارواح
Lebanon 24
هجوم روسي جديد على اوكرانيا.. وخسائر كبيرة بالارواح
02:52 | 2025-06-07
07/06/2025 02:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في غزة.. إسرائيل تقتل 17 شخصاً بينهم 4 من عائلة واحدة
Lebanon 24
في غزة.. إسرائيل تقتل 17 شخصاً بينهم 4 من عائلة واحدة
02:44 | 2025-06-07
07/06/2025 02:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي"... تعرفوا إلى الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
"ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي"... تعرفوا إلى الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى
07:04 | 2025-06-06
06/06/2025 07:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يردّ على نادين الراسي... هذه رسالته لها
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يردّ على نادين الراسي... هذه رسالته لها
05:52 | 2025-06-06
06/06/2025 05:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة للمواطنين... فاتورة في يوم العيد!
Lebanon 24
مفاجأة للمواطنين... فاتورة في يوم العيد!
10:06 | 2025-06-06
06/06/2025 10:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. نبيلة عواد تنشر الصورة الأولى لطفلها من داخل المستشفى
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. نبيلة عواد تنشر الصورة الأولى لطفلها من داخل المستشفى
03:57 | 2025-06-06
06/06/2025 03:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صباحاً.. هذا ما شهدته الضاحية
Lebanon 24
صباحاً.. هذا ما شهدته الضاحية
01:12 | 2025-06-07
07/06/2025 01:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-06-07
تقرير أميركي: هل يغيّر التحول الدبلوماسي الإيراني حسابات طهران النووية؟
03:08 | 2025-06-07
بعد فتوى تحريم القتل خارج القانون.. المبعوث الأميركي لسوريا: خطوة عظيمة
02:57 | 2025-06-07
الدفاع الروسية تعترض 82 مسيرة أوكرانية
02:52 | 2025-06-07
هجوم روسي جديد على اوكرانيا.. وخسائر كبيرة بالارواح
02:44 | 2025-06-07
في غزة.. إسرائيل تقتل 17 شخصاً بينهم 4 من عائلة واحدة
02:38 | 2025-06-07
قرار منع السفر إلى أميركا.. اليكم اول رد ايراني
فيديو
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
07/06/2025 10:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
07/06/2025 10:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
07/06/2025 10:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24