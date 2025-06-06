فرنسا تعلق على "بيع الأسلحة لإسرائيل".. هذا ما قاله وزير الجيوش

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وقال لوكونرو في تصريج لقناة "إل سي إي" التلفزيونية : "موقف فرنسا لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. ما من أسلحة تباع إلى ، والسبب أن إسرائيل هي واحدة من المنافسين الرئيسيين للصناعات الفرنسية". قال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكونرو، إن موقف "واضح" بعدم بيع أسلحة لإسرائيل، وذلك بعد رفض عمال أرصفة في ميناء تحميل مكونات عسكرية كانت معدة للنقل بحرا إلى .وقال لوكونرو في تصريج لقناة "إل سي إي" التلفزيونية : "موقف فرنسا لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. ما من أسلحة تباع إلى ، والسبب أن إسرائيل هي واحدة من المنافسين الرئيسيين للصناعات الفرنسية".

وأضاف أن ما يباع لإسرائيل هو فقط "مكونات" مخصصة "للقبة الحديدية"، في إشارة إلى المنظومة الدفاعية التي تحمي إسرائيل من الهجمات الصاروخية والمسيّرات، وأيضا "عناصر لإعادة التصدير".



و"في هناك أشياء ترسل إلى إسرائيل وتخضع لتدخل صناعي وغالبا ما يعاد تصديرها، أحيانا إلى فرنسا. وكل ذلك يخضع لمراقبة"، بحسب الوزير.