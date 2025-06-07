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عربي-دولي

زيلينسكي يكشف مفاجأة عن شبكة العنكبوت.. ما علاقة السائقين الروس؟

Lebanon 24
07-06-2025 | 01:14
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عقب مرور نحو أسبوع على العملية المفاجئة التي نفذتها أوكرانيا باستهداف 4 مطارات عسكرية روسية بطائرات مسيرة، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تفاصيل عدة عن هذا الهجوم الذي حمل اسم "شبكة العنكبوت".
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فقد أوضح زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز" الاميركية تبث غداً الأحد أن سائقي الشاحنات الروس الذين نقلوا ما شكل منصاتٍ للهجوم الأوكراني المفاجئ واسع النطاق بطائرات مُسيّرة على الطائرات الحربية الروسية، فعلوا ذلك عن غير قصد.

"فُتحت عن بُعد"
كما أشار إلى أن الطائرات المُسيّرة المُستخدمة في الهجوم كانت مُخبأة في ما يشبه "المنازل المتنقلة" ذات أسقف قابلة للطي، حُمِّلت على الشاحنات ثم فُتحت عن بُعد لتنفيذ العملية.

وقال زيلينسكي "لم يكن السائقين على درايةٍ بأي شيء.. بل قاموا بعملهم فحسب".
وشدد على أن السائقين لم يدركوا أن الحاويات التي نقلوها كانت مجهزة سرًا بطائرات بدون طيار من شأنها مهاجمة المطارات الروسية وإتلاف معدات عسكرية بمليارات الدولارات.

إلى ذلك، أكد أن أجهزة المخابرات الأوكرانية "استخدمت أسلحتها فقط" ولم تستعمل أي معدات من ترسانة الحلفاء. وقال: "أردت بشدة استخدام ما ننتجه فقط ".
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