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عربي-دولي

بعد فتوى تحريم القتل خارج القانون.. المبعوث الأميركي لسوريا: خطوة عظيمة

Lebanon 24
07-06-2025 | 03:08
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"خطوة عظيمة " بتلك العبارة علق المبعوث الأميركي، توماس برّاك على اصدار مجلس الإفتاء الأعلى السوري بياناً حرم فيه القتل خارج إطار القانون.
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وأوضح براك في تغريدة على حسابه في منصة إكس أمس الجمعة أنها خطوة مهمة من الحكومة نحو بناء سوريا الجديدة.

جرائم الشرف والثأر
أتى ذلك، بعدما أصدر المجلس الأعلى للإفتاء فتوى مهمة تُحرّم جميع أشكال القتل خارج نطاق القضاء، بما في ذلك ما يُسمى بجرائم الشرف، والانتقام القبلي أو الثأر.

كما شدد المجلس على أن هذه الأفعال غير مسموح بها، وأن العدالة يجب أن تُطبّق من قِبل الدولة وحدها، في إطار القانون الرسمي والمؤسسات القضائية.
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