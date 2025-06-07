بعد فتوى تحريم القتل خارج القانون.. المبعوث الأميركي لسوريا: خطوة عظيمة

"خطوة عظيمة " بتلك العبارة علق المبعوث الأميركي، توماس برّاك على اصدار الأعلى السوري بياناً حرم فيه القتل خارج إطار القانون.

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وأوضح في تغريدة على حسابه في منصة إكس أمس الجمعة أنها خطوة مهمة من الحكومة نحو بناء الجديدة.



جرائم الشرف والثأر

أتى ذلك، بعدما أصدر للإفتاء فتوى مهمة تُحرّم جميع أشكال القتل خارج نطاق ، بما في ذلك ما يُسمى بجرائم الشرف، والانتقام القبلي أو الثأر.



كما شدد المجلس على أن هذه الأفعال غير مسموح بها، وأن العدالة يجب أن تُطبّق من قِبل الدولة وحدها، في إطار القانون الرسمي والمؤسسات القضائية.