عائلات الأسرى الإسرائيليين: إنهاء حرب غزة هو الطريق الوحيد لعودتهم

طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، بـ"إنهاء الحرب على القطاع الفلسطيني"، باعتبار أن هذا الأمر هو الطريق يساهم في إعادة الأسرى أحياء من جهة، وإنقاذ من جهة أخرى، وفق تعبيرها.

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وذكرت الهيئة أن 55 أسيراً عادوا من خلال اتفاق مع ، مؤكدة أنَّ الحرب والمخاطرة بحياة الأسرى والجنود الإسرائيليين لن تعيدهم، مشيرةً إلى أنّ معارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية ، لاتفاق يعيد الأسرى هو ضد إرادة الإسرائيليين.

وطالبت الهيئة المبعوث الأميركي إلى بترك مقترح وتقديم مقترحٍ جديد وذلك بعد الوصول إلى طريق مسدود على صعيد المُقترح الأول الذي تقدّم به.