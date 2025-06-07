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عربي-دولي
عائلات الأسرى الإسرائيليين: إنهاء حرب غزة هو الطريق الوحيد لعودتهم
Lebanon 24
07-06-2025
|
12:31
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طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، بـ"إنهاء الحرب
الإسرائيلية
على القطاع الفلسطيني"، باعتبار أن هذا الأمر هو الطريق
الوحيد الذي
يساهم في إعادة الأسرى أحياء من جهة، وإنقاذ
إسرائيل
من جهة أخرى، وفق تعبيرها.
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وذكرت الهيئة أن 55 أسيراً عادوا من خلال اتفاق مع
المقاومة
الفلسطينية
، مؤكدة أنَّ
الحرب والمخاطرة بحياة الأسرى والجنود الإسرائيليين لن تعيدهم، مشيرةً إلى أنّ معارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو
، لاتفاق يعيد الأسرى هو ضد إرادة الإسرائيليين.
وطالبت الهيئة المبعوث الأميركي إلى
الشرق الأوسط
ستيف ويتكوف
بترك مقترح
نتنياهو
وتقديم مقترحٍ جديد وذلك بعد الوصول إلى طريق مسدود على صعيد المُقترح الأول الذي تقدّم به.
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