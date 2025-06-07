بالفيديو: حريق كبير يضرب السوق القديم في بندر عباس جنوبي إيران

اندلع حريق ضخم اليوم السبت، في الطابق الثاني من السوق القديم بمدينة عباس الساحلية جنوبي ، وفق ما أفادت به وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة لهب كثيفة تتصاعد من المبنى، بينما يغطي الدخان الأسود سماء المنطقة، في مشهد أثار ذعراً بين السكان المحليين.

🚨آتش‌سوزی‌ در یک بزرگ بندرعباس هرلحظه گسترده تر میشود/آیا باز هم باید منتظر یک فاجعه مرگبار باشیم؟؟؟ https://t.co/BgA2XfB0EZ pic.twitter.com/eDJwfe5jqk

— LiveIranNews (@IranNewsAgency0) June 7, 2025



وتسابق فرق الإطفاء في المدينة الزمن للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأجزاء الأخرى من السوق الشعبي الذي يُعد من أبرز معالم المدينة التجارية.



ويأتي الحريق بعد أسابيع من انفجار مدمّر هز ميناء رجائي في بندر عباس أواخر نيسان الماضي، وأسفر حينها عن مقتل 70 شخصاً وإصابة أكثر من 1200 آخرين، بالإضافة إلى خسائر مادية ضخمة قدّرتها السلطات بما بين 3 إلى 4 مليارات دولار. (العربية)