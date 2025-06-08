طهران تؤكد: المقترح الأميركي الأخير لم يذكر رفع العقوبات

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أعلن رئيس قاليباف، ان المقترح الأميركي الأخير لم يذكر رفع ما يدلل على "سلوك المتناقض وغير الصادق".وأشار قاليباف إلى أن أميركا وتتحدث عن انفتاح اقتصادي لإيران "لكنها لا تسعى عملياً إلى حرماننا من حقنا الدولي في تخصيب اليورانيوم فحسب، بل إنها أيضاً، من موقف متسلط، لا تعد حتى برفع العقوبات، ومن الواضح أن أي منطق عقلاني لا يقبل مثل هذا الاتفاق الأحادي الجانب والمفروض".واعتبر رئيس مجلس أن "الحل الوحيد هو اتفاق حقيقي يفوز فيه الجميع"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" .وأكد قاليباف أن مستعدة لبناء الثقة في الطبيعة السلمية لبرنامجها من خلال الحفاظ على التخصيب على أراضيها مقابل رفع العقوبات والحصول على مكاسب اقتصادية.وأشار رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى أنه إذا كان الرئيس الأميركي يسعى حقًا إلى اتفاق، فعليه تغيير نهجه والتوقف عن تقسيم العمل مع والسعي وراء "أفكار الفاشلة".(سكاي نيوز)