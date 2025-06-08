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عربي-دولي
طهران تؤكد: المقترح الأميركي الأخير لم يذكر رفع العقوبات
Lebanon 24
08-06-2025
|
02:23
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أعلن رئيس
مجلس الشورى
الإيراني محمد
باقر
قاليباف، ان المقترح الأميركي الأخير لم يذكر رفع
العقوبات
ما يدلل على "سلوك
واشنطن
المتناقض وغير الصادق".
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وأشار قاليباف إلى أن أميركا وتتحدث عن انفتاح اقتصادي لإيران "لكنها لا تسعى عملياً إلى حرماننا من حقنا الدولي في تخصيب اليورانيوم فحسب، بل إنها أيضاً، من موقف متسلط، لا تعد حتى برفع العقوبات، ومن الواضح أن أي منطق عقلاني لا يقبل مثل هذا الاتفاق الأحادي الجانب والمفروض".
واعتبر رئيس مجلس
الشورى
الإيراني
أن "الحل الوحيد هو اتفاق حقيقي يفوز فيه الجميع"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم"
الإيرانية
.
وأكد قاليباف أن
إيران
مستعدة لبناء الثقة في الطبيعة السلمية لبرنامجها
النووي
من خلال الحفاظ على التخصيب على أراضيها مقابل رفع العقوبات والحصول على مكاسب اقتصادية.
وأشار رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى أنه إذا كان الرئيس الأميركي يسعى حقًا إلى اتفاق، فعليه تغيير نهجه والتوقف عن تقسيم العمل مع
إسرائيل
والسعي وراء "أفكار
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الفاشلة".(سكاي نيوز)
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