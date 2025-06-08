26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"الجثث تلاشت تماماً".. ماذا حصل مع إسرائيليين في غزة؟
Lebanon 24
08-06-2025
|
03:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
عن والدة الجندي
الإسرائيلي
توم روتشتين الذي قتل مؤخرا في كمين بخان يونس، قولها إن الجيش تعرف على ابنها بواسطة
الحمض النووي
، مؤكدة أن جثة ابنها تلاشت، وكذلك القوة التي كانت معه.
Advertisement
وقالت والدة الجندي أن ابنها "تبخر من العالم"، وأنها لم تحظ حتى بالحصول على جثته.
وأول أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة جنديين آخرين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم بخان يونس جنوبي
قطاع غزة
.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوة مكونة من 12 جنديا من وحدة نخبة تعرضت لكمين وانهار مبنى مفخخ عليهم في
خان يونس
.
ولاحقاً، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي دفرين إن 4 جنود قتلوا كما أصيب 5 جنود آخرين، جندي بجروح خطيرة و4 بجروح متوسطة.
وأوضح أن القوة كانت تعمل في منطقة خان يونس في منشأة وصفها بـ"الإرهابية" تابعة لحركة
المقاومة
الإسلامية (حماس)، وأنه في نحو الساعة السادسة صباحا انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى انهيار جزء من المبنى.
وقدّم مراسل القناة الـ11 آيتيسيك زوارتس
سردا
أكثر تفصيلا للحادث، مؤكداً أن الواقعة وقعت عند الساعة السادسة و10 دقائق صباحا عندما دخل الجنود ومشطوا المبنى.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر عسكري: الجيش "مستعد تمامًا" لتوسيع العمليات في غزة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر عسكري: الجيش "مستعد تمامًا" لتوسيع العمليات في غزة
08/06/2025 13:41:00
08/06/2025 13:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطارات تحمل "الجثث".. ماذا يجري عند حدود روسيا وأوكرانيا؟
Lebanon 24
قطارات تحمل "الجثث".. ماذا يجري عند حدود روسيا وأوكرانيا؟
08/06/2025 13:41:00
08/06/2025 13:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الناطق باسم حماس جهاد طه للجزيرة مباشر: نرفض تماما إخراج قادة المقاومة من قطاع غزة
Lebanon 24
الناطق باسم حماس جهاد طه للجزيرة مباشر: نرفض تماما إخراج قادة المقاومة من قطاع غزة
08/06/2025 13:41:00
08/06/2025 13:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: إيران جادة تماماً بشأن علاقاتها مع السعودية
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: إيران جادة تماماً بشأن علاقاتها مع السعودية
08/06/2025 13:41:00
08/06/2025 13:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أُصيب في "عمليّة البيجر".. فيديو جديد للطفل اللبنانيّ حسن زين الدين إليكم من التقى اليوم
Lebanon 24
أُصيب في "عمليّة البيجر".. فيديو جديد للطفل اللبنانيّ حسن زين الدين إليكم من التقى اليوم
06:13 | 2025-06-08
08/06/2025 06:13:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُرعبة في تركيا... شخصٌ رمى نفسه من الطابق الـ13
Lebanon 24
حادثة مُرعبة في تركيا... شخصٌ رمى نفسه من الطابق الـ13
06:12 | 2025-06-08
08/06/2025 06:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تجنيد جواسيس وطمع بالأراضي.. ماذا تفعل الصين في روسيا؟
Lebanon 24
تجنيد جواسيس وطمع بالأراضي.. ماذا تفعل الصين في روسيا؟
06:00 | 2025-06-08
08/06/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غداً.. محادثات تجارية اميركيّة - صينيّة في لندن
Lebanon 24
غداً.. محادثات تجارية اميركيّة - صينيّة في لندن
05:47 | 2025-06-08
08/06/2025 05:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل بسبب "ظهور عبد الحليم" في المغرب.. ما القصة؟
Lebanon 24
جدل بسبب "ظهور عبد الحليم" في المغرب.. ما القصة؟
05:41 | 2025-06-08
08/06/2025 05:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. الدولار بين 10 آلاف ليرة و 90 ألفاً
Lebanon 24
بالصورة.. الدولار بين 10 آلاف ليرة و 90 ألفاً
15:20 | 2025-06-07
07/06/2025 03:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد "ضربة الضاحية".. إساءة علنية!
Lebanon 24
مفاجأة بعد "ضربة الضاحية".. إساءة علنية!
13:10 | 2025-06-07
07/06/2025 01:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في الحج.. معه "قيادي كبير"!
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في الحج.. معه "قيادي كبير"!
13:18 | 2025-06-07
07/06/2025 01:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
23:51 | 2025-06-07
07/06/2025 11:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
01:48 | 2025-06-08
08/06/2025 01:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:13 | 2025-06-08
أُصيب في "عمليّة البيجر".. فيديو جديد للطفل اللبنانيّ حسن زين الدين إليكم من التقى اليوم
06:12 | 2025-06-08
حادثة مُرعبة في تركيا... شخصٌ رمى نفسه من الطابق الـ13
06:00 | 2025-06-08
تجنيد جواسيس وطمع بالأراضي.. ماذا تفعل الصين في روسيا؟
05:47 | 2025-06-08
غداً.. محادثات تجارية اميركيّة - صينيّة في لندن
05:41 | 2025-06-08
جدل بسبب "ظهور عبد الحليم" في المغرب.. ما القصة؟
05:30 | 2025-06-08
نُقِلَ إلى المستشفى... مسؤول يتعرّض لاعتداء "وحشيّ"!
فيديو
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
08/06/2025 13:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
08/06/2025 13:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
08/06/2025 13:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24