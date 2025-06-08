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عربي-دولي

"الجثث تلاشت تماماً".. ماذا حصل مع إسرائيليين في غزة؟

Lebanon 24
08-06-2025 | 03:29
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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن والدة الجندي الإسرائيلي توم روتشتين الذي قتل مؤخرا في كمين بخان يونس، قولها إن الجيش تعرف على ابنها بواسطة الحمض النووي، مؤكدة أن جثة ابنها تلاشت، وكذلك القوة التي كانت معه.
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وقالت والدة الجندي أن ابنها "تبخر من العالم"، وأنها لم تحظ حتى بالحصول على جثته.
 
 
وأول أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة جنديين آخرين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
 
 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوة مكونة من 12 جنديا من وحدة نخبة تعرضت لكمين وانهار مبنى مفخخ عليهم في خان يونس.
 
 
 
ولاحقاً، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي دفرين إن 4 جنود قتلوا كما أصيب 5 جنود آخرين، جندي بجروح خطيرة و4 بجروح متوسطة.
 
 
وأوضح أن القوة كانت تعمل في منطقة خان يونس في منشأة وصفها بـ"الإرهابية" تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأنه في نحو الساعة السادسة صباحا انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى انهيار جزء من المبنى.
 
 
وقدّم مراسل القناة الـ11 آيتيسيك زوارتس سردا أكثر تفصيلا للحادث، مؤكداً أن الواقعة وقعت عند الساعة السادسة و10 دقائق صباحا عندما دخل الجنود ومشطوا المبنى. (الجزيرة نت)
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