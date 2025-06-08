رسمياً.. ماذا أعلنت السلطة الفلسطينية عن علاقتها بجماعة "أبو شباب" في غزة؟

نفى المتحدث باسم اللواء أنور رجب، وجود أي علاقة لأي من أجهزة الأمن الفلسطينية بـ"ياسر أبو شباب" ومجموعته المسلحة التي تعمل في وتحديداً في منطقة .

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وفي حديث عبر شبكة " عربية"، قال رجب إن لا علاقة للأجهزة الأمنية الفلسطينية بظاهرة المدعو ياسر أبو شباب أو أي مجموعة فلسطينية مسلحة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من .





وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن أبو شباب تلقى الأسلحة والغطاء من الجيش وأنه يعمل بالتنسيق معها. وفي حديث عبر شبكة " عربية"، قال رجب إن لا علاقة للأجهزة الأمنية الفلسطينية بظاهرة المدعو ياسر أبو شباب أو أي مجموعة فلسطينية مسلحة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من .وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن أبو شباب تلقى الأسلحة والغطاء من الجيش وأنه يعمل بالتنسيق معها.

يذكر أن أبو شباب ظهر سابقاً في تسجيل مصور أكد فيه أن المسلحين التابعين له يسيطرون على مناطق "تحررت من "، وأنهم يعملون بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لتوزيع المساعدات وحماية المدنيين.

وقال ياسر أبو شباب لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لدينا علاقة بالسلطة الفلسطينية ونشارك في عمليات التفتيش الأمني للداخلين إلى منطقتنا برفح".





وبرّر أبو الشباب وجود مسلحيه في مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بأنه "ليس خياراً، بل فرضته الظروف".

وفي بيان صوتي منسوب له، نفى أبو شباب عمله مع في قطاع غزة، لكنه طالب حركة حماس بالتنحي عن حكم القطاع خاصة بعد التظاهر ضدها.

وفي تصريحات له لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال أبو شباب إن "هدفنا حماية من حماس"، مشدداً على أن جماعته حصلت على أسلحة بسيطة من السكان المحليين وليس من الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه "إذا تم أي تنسيق مع إسرائيل فسيكون إنسانياً لصالح أهلنا في شرق رفح وسيتم عبر قنوات وساطة".

إلى ذلك، نقل موقع "واللا" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنّ "ميليشيا أبو شباب بدأت مهامها لتأمين القوافل وطرق الوصول إلى مراكز المساعدات في رفح".