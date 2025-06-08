تعيين أول طفل كمتحدث رسمي في سوريا.. من هو؟

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أعلنت وتقانة المعلومات في ، تعيين الطفل سليم عمر التركماني، المعروف بلقب "التقني الصغير"، متحدثاً رسمياً باسمها لأبناء جيله.وأكد وزير الاتصالات السوري، ، الجمعة الماضي، عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنّ "الوزارة تسعى إلى بناء وطن جدير بأطفاله، مؤمن بقدراتهم، داعم لأحلامهم".وأشار هيكل إلى أنّ سليم هو مؤسس حساب الإنستغرام التقني little_tech_salim، وهو حساب يُعنى بالمحتوى التكنولوجي ويقدمه بطريقة مبسطة تناسب جيله.وأكد هيكل أن الطفل قبل رسمياً تولي هذه المهمة الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع شريحة الأطفال والناشئة فيما يخص التحول الرقمي والثقافة التقنية.وتابع: "انضمام الطفل سليم إلى فريق الوزارة يعكس الحكومة بتعزيز بيئة الإبداع الرقمي منذ سن مبكرة"؛ فيما يهدف أيضا إلى تمكين الأطفال من فهم التكنولوجيا واستخدامها بوعي وأمان، وكذا الاستفادة منها في التعبير والإبداع، انسجاما مع ما تصفه الوزارة برؤيتها لبناء بيئة رقمية تشجّع مواهب الطفولة والشباب، وتضع سوريا على طريق التحول التقني".