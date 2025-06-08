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عربي-دولي

قطارات تحمل "الجثث".. ماذا يجري عند حدود روسيا وأوكرانيا؟

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:04
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسليم الدفعة الأولى من جثث الجنود الأوكرانيين إلى منطقة التبادل بواسطة القطارات، وذلك وفقاً للاتفاقيات المبرمة في إسطنبول.
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وأكد رئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ممثل وفد التفاوض الروسي، ألكسندر زورين، في تصريحات للصحفيين أن الجانب الروسي سلم الدفعة الأولى من جثث الجنود الأوكرانيين إلى منطقة التبادل.

وفي حديثه، أضاف زورين: "أؤكد أننا ننتظر إشعارًا رسميًا عبر قناة معروفة للجانب الأوكراني بأن عملية إعادة الجثث ستتم، وهناك مؤشرات على تأجيل العملية إلى الأسبوع المقبل".
 
 
كذلك، شدّد زورين على أنَّ الجانب الروسي مستعد للوفاء بجميع الاتفاقيات مع أوكرانيا في سياق تبادل أسرى الحرب ونقل الرفات.

وركز ألكسندر زورين في تصريحاته على نقاط عدة أهمها أنَّ موسكو سلمت، وفقًا لاتفاقيات إسطنبول، الدفعة الأولى من جثث الجنود الأوكرانيين إلى منطقة التبادل، مشيراً إلى أنّ "القطارات ستبدأ اليوم بإعادة جثث جنود القوات الأوكرانية إلى بلدهم".
 
 
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