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مصدر أمني إسرائيلي: هذا بديل "حماس" في غزة

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:23
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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي بأنه تمت الموافقة على أن يكون فصيل ياسر أبو شباب بديلا لحركة حماس في إدارة قطاع غزة.
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ووفقا لموقع "والا"، فقد قال مصدر أمني إسرائيلي إنه تم رفض العديد من الأفكار كبدائل لحماس بما فيها السلطة الفلسطينية أو حركة فتح.
 
وأضاف المصدر الأمني الإسرائيلي أن "فصيل أبو شباب بدأ مهامه لتأمين طرق الوصول إلى مراكز المساعدات الإنسانية في رفح وتأمين القوافل".

وأفاد موقع "والا"، نقلا عن عن مصادر أمنية إسرائيلية، أنه "بمجرد أن يرى الشعب الفلسطيني بأم عينيه وجود مسلحين على الأرض يعارضون حماس وأنهم يُشكلون بديلًا جديًا ودائمًا سيبدأ بمعارضة حماس بنفسه وقد ينضمون إلى المقاومة المسلحة".

وبحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية فإن التقديرات "تشير إلى أن حماس قد ضعفت بشكل كبير وأنها حاليًا في أدنى مستوياتها من حيث الحكم والقدرات العسكرية".

ووفقا لموقع "والا" الإسرائيلي، فقد أكدت القيادة السياسية وكبار المسؤولين الأمنيين نقل بنادق كلاشينكوف ومسدسات وذخيرة إلى الفصيل الذي يقوده ياسر أبو شباب. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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