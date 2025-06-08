بشأن جثة محمد السنوار... إسرائيل تكشف آخر المستجدات

أفادت القناة 12 عن العثور على جثة في نفق أسفل وتم التعرف عليها بعد الفحص.

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من جانبها، أفادت صحيفة " " الإسرائيلية أنه تم التأكد من هوية جثة وهي حاليا محتجزة لدى السلطات الإسرائيلية.