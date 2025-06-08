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أكثر من 100 شهيد في غزة خلال 24 ساعة

Lebanon 24
08-06-2025 | 08:22
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أفادت مصادر طبية عن استشهاد 108 أشخاص وإصابة 393، جراء العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
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وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الاول 2023، إلى 54880، بينما بلغ عدد الجرحى 126227. (سكاي نيوز)
 
 
 
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