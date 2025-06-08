أكثر من 100 شهيد في غزة خلال 24 ساعة

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أفادت مصادر طبية عن استشهاد 108 أشخاص وإصابة 393، جراء العمليات في ، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وارتفعت حصيلة في غزة جراء العدوان ، منذ السابع من تشرين الاول 2023، إلى 54880، بينما بلغ عدد الجرحى 126227. (سكاي نيوز)