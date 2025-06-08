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عربي-دولي

وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

Lebanon 24
08-06-2025 | 08:32
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بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، هاتفيا، التطورات في المنطقة وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة.
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وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن الاتصال يأتي في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية التركية وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى إشادة عبد العاطي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، والزيارات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين.
 
ونوهت بأن الوزيرين استعرضا التطورات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة على ضوء الكارثة الإنسانية واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وأطلع الوزير المصري نظيره التركي على جهود بلاده لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، فضلا عن دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة.

وشهد الاتصال، وفق البيان، تبادلا للرؤى بشأن التطورات في ليبيا فى ضوء المستجدات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي، عن موقف مصر الداعي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، مؤكدا أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

وفي ما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، أبدى عبد العاطي التطلع لمواصلة التعاون المشترك خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثمارى والتجاري بين البلدين، أخذا في الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين الصديقين. (روسيا اليوم) 
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