"واشنطن بوست": خلاف ترامب وماسك كان محتوماً

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قالت صحيفة " " الأميركيّة، إنّ "النزاع بين الرئيس الأميركي ورجل الأعمال كان محتوما".ووقال مسؤول لم تقم الصحيفة بذكر هويّته: "ألم أتوقع أن يكون الخلاف بهذه السرعة أو بهذه الحدّة". (روسيا اليوم)