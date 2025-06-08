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"واشنطن بوست": خلاف ترامب وماسك كان محتوماً

Lebanon 24
08-06-2025 | 09:36
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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، إنّ "النزاع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك كان محتوما".
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ووقال مسؤول لم تقم الصحيفة بذكر هويّته: "ألم أتوقع أن يكون الخلاف بهذه السرعة أو بهذه الحدّة". (روسيا اليوم)
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