Advertisement

عربي-دولي

عودة أكثر 400 ألف لاجئ إلى سوريا عبر الحدود البرية

Lebanon 24
08-06-2025 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1372235-638850127522534809.jpg
Doc-P-1372235-638850127522534809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، عودة أكثر من 400 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم عبر المعابر الحدودية البرية خلال 6 أشهر بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
Advertisement

وقال علوش في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السورية: "أكثر من 400 ألف سوري عادوا إلى البلاد عبر المعابر الحدودية البرية، منذ تحريرها من النظام البائد في 8 كانون الاول 2024، وبلغ عدد السوريين الذي عادوا للاستقرار في البلاد خلال شهر مايو الفائت 90 ألف شخص".
وأشار إلى أنه تم تسجيل "عودة أكثر من 25 ألف مواطن عبر المنافذ الحدودية البرية، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الحالي".

وأضاف أن غالبية السوريين يعودون إلى البلاد عبر الطرق البرية من تركيا والعراق ولبنان والأردن.
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: أكثر من 70 ألف لاجئ جديد عبروا مؤخرا إلى تشاد قادمين من السودان
lebanon 24
08/06/2025 22:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني عادوا لبلدهم خلال السنوات الأخيرة
lebanon 24
08/06/2025 22:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكستين: ترسيم الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل "في متناول اليد"
lebanon 24
08/06/2025 22:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الأردني: نحن مع عودة اللاجئين السوريين الطوعية
lebanon 24
08/06/2025 22:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2025-06-08
15:08 | 2025-06-08
14:00 | 2025-06-08
13:44 | 2025-06-08
13:33 | 2025-06-08
13:22 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24