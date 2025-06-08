عودة أكثر 400 ألف لاجئ إلى سوريا عبر الحدود البرية

Advertisement

أكد مدير العلاقات في للمنافذ البرية والبحرية ، مازن ، عودة أكثر من 400 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم عبر المعابر الحدودية البرية خلال 6 أشهر بعد الإطاحة بالرئيس السابق .وقال علوش في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السورية: "أكثر من 400 ألف سوري عادوا إلى البلاد عبر المعابر الحدودية البرية، منذ تحريرها من النظام البائد في 8 كانون الاول 2024، وبلغ عدد السوريين الذي عادوا للاستقرار في البلاد خلال شهر الفائت 90 ألف شخص".