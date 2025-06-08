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عربي-دولي
إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال محمد السنوار
Lebanon 24
08-06-2025
|
16:30
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
،
يوم الأحد
، العثور على جثة محمد
السنوار
قائد حركة
حماس
في غزة، مؤكدا تحققه من هويتها، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اغتياله في غارة جوية بالقطاع.
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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "في عملية نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز
الأمن العام
(الشاباك) في
المنطقة الجنوبية
، وبعد استكمال عملية التعرف على الجثة، تأكد من العثور على جثة محمد السنوار تحت الأرض أسفل
المستشفى الأوروبي
في
خان يونس
".
وأضاف: "تم اغتيال السنوار مع
قائد لواء
رفح
، محمد شبانة، في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في 13
مايو
2025، أثناء تواجدهما في مجمع قيادة وسيطرة تحت الأرض حيث تعمل قوات الجيش حاليًا".
وذكر البيان: "خلال عمليات التفتيش في الممر تحت الأرض، عُثر على أغراض تخص السنوار وشبانة، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية إضافية تم تقديمها لمزيد من التحقيق (...) خلال العملية، تم العثور على جثث إضافية، ويجري التحقيق في هوياتهم. (سكاي نيوز)
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