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عربي-دولي
الشرع يثير التفاعل بالحديث عن زوجته.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
08-06-2025
|
23:17
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أثار الرئيس السوري
أحمد الشرع
تفاعلا واسعا بحديثه عن زوجته لطيفة الدروبي، حين قال إنها عاشت معه في "مغارات و أماكن صعبة"، وإنهما تنقلا بين 49 منزلا خلال الـ14 عاما الماضية.
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كلمات أحمد
الشرع
جاءت خلال لقاء جمعه وزوجته مع وفد من النساء السوريات في
دمشق
، ضمن الاحتفال بعيد الأضحى 2025، بحسب فيديو نشرته
وكالة الأنباء
السورية
"
سانا
".
وأضاف: "إذا أحببت أن أستذكر بعضا من تجربتي الخاصة، فزوجتي
العزيزة
كانت معي كل هذه الفترة الصعبة التي مررنا بها، ربما تزوجنا في ظروف غير عادية في 2012.. يمكن أعتقد غيرنا 49 بيتا، خلال الفترة الماضية، بمعدل منزل كل 3 أشهر، والمرأة صعب عليها هذا الأمر..".
وأردف الشرع قائلا: "عشنا في أماكن صعبة جدا، عاشت معي في مغارات وعاشت معي في المداجن أيضا، وعاشت معي في أماكن صعبة، وعاشت معي في أماكن جيدة في نفس الوقت حسب ظروف العمل، حاولت معها كثيرا أن تغادر إلى مكان آخر أكثر أمنا هي والأطفال، لكنها كانت دائما ترفض وبقيت صامدة".
وأضاف الرئيس مخاطباً ضيوفه: "اليوم نحن جالسون هنا، لكن قبل أن نصل إلى هذا المكان مررنا بظروف قاسية جدا، وفي كل مرحلة في كل لحظة كانت بجواري صامدة، أسأل الله أن يأجرها كل خير، وأن تكون ثابتة، وإن شاء الله نستمر في المرحلة الثانية من هذه المسيرة في بناء البلد وتطويرها، وأن يكون دور المرأة أساسيا في هذا المكان".
وأكد الشرع على أن ما قدمته السيدة الدروبي يجسد الدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة السورية في مواجهة التحديات، مشددًا على مكانتها المركزية في بناء الأسرة والمجتمع.
واعتبر أن تجربتهما المشتركة تمثل صورة مشرقة من صور الوفاء والنضال، داعيا إلى تسليط الضوء على قصص النساء السوريات اللواتي وقفن بثبات إلى جانب أزواجهن في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد. (العربية)
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