تقرير صادم يفضح الاسرار.. البنتاغون روّج لنظريات "الأجسام الطائرة" لإخفاء برامج أسلحة سرية

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ووفقًا لمراجعة نشرتها ، فإن بعض النظريات الأكثر شيوعًا حول الكائنات الفضائية ومشاهدات الأطباق الطائرة في المنطقة، لم تنشأ من فراغ، بل كانت جزءًا من خطة تضليل ممنهجة نسّقها .أحد أبرز الأمثلة التي وردت في التقرير يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين قام عقيد في سلاح الجو الأميركي بزيارة حانة مجاورة للمنطقة 51، وقدم لصاحبها صورًا مزيفة لأجسام طائرة تُحلق فوق الموقع. لاحقًا، اعترف العقيد المتقاعد بأنه كان يؤدي مهمة رسمية لنشر معلومات مغلوطة، بهدف صرف الأنظار عن التجارب الجارية آنذاك على أول طائرة شبح من طراز F-117 نايتهاوك.يرى التقرير أن هذا الأسلوب التضليلي كان أداة استخباراتية ناجعة خلال الحرب الباردة، حين سعى البنتاغون إلى إخفاء تقنياته المتطورة عن أعين الاتحاد السوفييتي. وبدلًا من نفي الغامضة، عمدت بعض الجهات إلى تعزيزها عن قصد، لإغراق الرأي العام في أساطير الأجسام الطائرة والكائنات الفضائية، وبالتالي تشتيت الانتباه عن الحقائق.وأكد التقرير أن هذه الحادثة ليست فريدة، بل جزء من سلسلة طويلة من الحالات التي يُعتقد أن وكالات حكومية ضخّمت فيها عن عمد "أسطورة الأجسام الطائرة" كـ"غطاء مثالي" لحماية مشاريع تسلّح متقدمة. كما أشار التقرير إلى وجود عمليات تضليل مشابهة ما تزال طيّ الكتمان حتى اليوم.وتولى ، أول مدير لمكتب حل الشذوذ في جميع المجالات (AARO)، مهمة تحليل آلاف الوثائق والنظريات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة عام 2022. وخلال عمل فريقه على مراجعة عقود من الرسائل والمذكرات داخل وزارة الدفاع، تبين أن بعض تلك النظريات كانت تعود أصولها إلى البنتاغون نفسه.في إحدى الحالات، اكتشف فريق كيركباتريك أن سلاح الجو استخدم أسلوبا غير تقليدي يتمثل في "مقالب" داخلية، عبر إحاطة بعض الأفراد بمعلومات كاذبة حول وحدة وهمية تُدعى "يانكي بلو" زُعم أنها تحقق في وجود مركبات فضائية. وكان يُطلب من المستهدفين عدم الإفصاح عن أي تفاصيل، بينما لم يدرك بعضهم قط أن الأمر مجرد خدعة.المثير أن هذا التقليد الغريب استمر حتى وقت قريب، ما دفع البنتاغون لإصدار أمر عام 2023 بوقفه نهائيا.ولا يزال الغموض يلف الدوافع وراء تلك الإيجازات الكاذبة، حيث يرجح البعض أنها كانت لاختبار الولاء أو لنشر معلومات مضللة عمدا.وبحسب التقرير، كشف كيركباتريك أيضا أن الحكومة تعمدت عدم إبلاغ شهود بالحقيقة عند مشاهدتهم لمشاريع عسكرية سرية. ومن بين هؤلاء، الكابتن السابق في سلاح الجو سالاس، الذي قال إنه شهد هبوط جسم طائر مجهول فوق موقع لاختبار الصواريخ النووية في مونتانا عام 1967، حيث تسبب الضوء المنبعث منه في تعطيل عشرة صواريخ نووية وجميع الأنظمة الكهربائية.أُمر سالاس بعدم التطرق للحديث عن الواقعة، واعتقد لسنوات أنه شاهد زوارا فضائيين يتدخلون في الحرب الباردة. إلا أن فريق "AARO" اكتشف لاحقا أن ما رآه كان تجربة سرية لسلاح نبضي كهرومغناطيسي بهدف اختبار مدى مقاومة الصوامع النووية الأميركية للإشعاعات الذرية.وبسبب فشل التجربة، قررت السلطات حينها إبقاء الأمر سرا، ما ترك سالاس وآخرين في الظلام ليستنتجوا بأنفسهم ما حدث.وأكدت وزارة الدفاع أن ليس كل ما توصل إليه مكتب AARO قد كُشف حتى الآن، لكنها وعدت بمزيد من الشفافية في تقريرها المقبل.وقالت الوزارة في بيان: "نحن ملتزمون بنشر الجزء الثاني من تقرير السجل التاريخي، والذي سيتضمن نتائج مكتب AARO حول التقارير المتعلقة بالمقالب والمواد غير الحقيقية". (روسيا اليوم)