محافظ البنك المركزي السوري: دمشق ستعود إلى نظام سويفت خلال أسابيع

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أعلن محافظ المصرف المركزي السوري الجديد، الحصرية، الاثنين، أن البلاد ستُربط مجددًا بشبكة " " الدولية للمدفوعات، وذلك بعد أكثر من عقد من الغربية التي فصلت النظام المصرفي السوري عن هذا النظام الحيوي.وقال المسؤول السوري في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز: " ستُعاد ربطها بالكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال أسابيع قليلة، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات تسببت في شلل كامل للاقتصاد".وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في جهود الحكومة الجديدة لتحرير الاقتصاد السوري، ودليلًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت العقوبات الشهر الماضي.وعرض حصرية خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر. وقال "إنه يأمل في إعادة تدفق ، وإزالة العوائق أمام التجارة، وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية، وإصلاح القطاع المصرفي".