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إقتصاد
محافظ البنك المركزي السوري: دمشق ستعود إلى نظام سويفت خلال أسابيع
Lebanon 24
09-06-2025
|
00:53
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أعلن محافظ المصرف المركزي السوري الجديد،
عبد القادر
الحصرية، الاثنين، أن البلاد ستُربط مجددًا بشبكة "
سويفت
" الدولية للمدفوعات، وذلك بعد أكثر من عقد من
العقوبات
الغربية التي فصلت النظام المصرفي السوري عن هذا النظام الحيوي.
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وقال المسؤول السوري في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز: "
سوريا
ستُعاد ربطها بالكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال أسابيع قليلة، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات تسببت في شلل كامل للاقتصاد".
وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في جهود الحكومة الجديدة لتحرير الاقتصاد السوري، ودليلًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت
الولايات المتحدة
العقوبات الشهر الماضي.
وعرض حصرية خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر. وقال "إنه يأمل في إعادة تدفق
الاستثمار الأجنبي
، وإزالة العوائق أمام التجارة، وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية، وإصلاح القطاع المصرفي".
وأضاف: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، نظرًا إلى حجم
الاستثمارات الأجنبية
المباشرة المتوقعة في مشاريع
إعادة الإعمار
والبنية التحتية، وهذا أمر حاسم. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا".
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