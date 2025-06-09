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الحجاج يرمون الجمرات في ثالث أيام التشريق ويؤدون طواف الوداع بسلاسة

Lebanon 24
09-06-2025 | 06:57
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يبدأ حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين، اليوم الاثنين، ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج، برمي الجمرات الثلاث ابتداءً بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، فجمرة العقبة، قبل التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وسط حركة اتسمت بالسلاسة والتنظيم.
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وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية السعودي ورئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، نجاح الخطط المعتمدة لحج هذا العام، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل التخطيط المبكر، والتنفيذ الفعّال، والرقابة المستمرة، إضافة إلى التطوير التقني، وتعاون الحجاج وبعثاتهم.

من جهتها، نفّذت وزارة الصحة السعودية والقطاعات المشاركة خطة صحية شاملة، ركزت على أعلى المعايير الوقائية والعلاجية والإسعافية، وشملت تنسيقًا مبكرًا مع جهات دولية لتحليل المخاطر الصحية وفرض تطعيمات إلزامية، كالتطعيم ضد الحمى الشوكية، والحمى الصفراء، وشلل الأطفال، والإنفلونزا، إلى جانب تقديم أكثر من 50 ألف خدمة صحية في 14 منفذًا ضمن مبادرة "طريق مكة"، بما فيها عمليات جراحية دقيقة كالقلب المفتوح والقسطرة.

كما وفرت الوزارة أكثر من 900 سيارة إسعاف، و11 طائرة إخلاء، و71 نقطة طوارئ، بالإضافة إلى أكثر من 7500 مسعف، وفعّلت "مستشفى صحة الافتراضي" لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد ومتابعة الحالات المزمنة بأجهزة استشعار متقدمة. وجرى التعاون مع القطاع الخاص لتشغيل ثلاث مستشفيات كبرى في المشاعر، دعمًا للطاقة الاستيعابية وتوسيعًا لخيارات الرعاية الصحية. (العربية)
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