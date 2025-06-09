"عمل شنيع"... تركيا تستنكر الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مادلين"

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دانت هجوم الجيش على سفينة "مادلين" التي تقل ناشطين متضامنين مع غزة، ووصفته بأنه "عمل شنيع".أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان، اليوم الاثنين، أن اعتداء على سفينة "مادلين" الإغاثية لكسر الحصار عن ، يثبت مرة أخرى أن "دولة إرهاب"، وفقاً لما ذكرته وكالة " " للأنباء التركية.وشددت في بيان، على أن اعتراض القوات سفينة "مادلين" خلال وجودها في المياه الدولية بعد إبحارها بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وعلى متنها مواطنون أتراك، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.وقال البيان: "هذا الاعتداء الشنيع لحكومة الذي يهدد حرية الملاحة والأمن البحري يثبت مرة أخرة أن إسرائيل دولة إرهاب".وأكد مواصلة رد الفعل المبرر من جانب تجاه سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، التي تستخدم الجوع سلاحاً في غزة وتمنع إيصال المساعدات الإنسانية.وأشار البيان إلى أن سلوك إسرائيل العدواني والمتجاهل للقانون، لن يُسكت الأصوات المدافعة عن القيم الإنسانية.