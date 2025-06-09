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عربي-دولي

"عمل شنيع"... تركيا تستنكر الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مادلين"

Lebanon 24
09-06-2025 | 07:57
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دانت وزارة الخارجية التركية هجوم الجيش الإسرائيلي على سفينة "مادلين" التي تقل ناشطين متضامنين مع غزة، ووصفته بأنه "عمل شنيع".
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أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان، اليوم الاثنين، أن اعتداء تل أبيب على سفينة "مادلين" الإغاثية لكسر الحصار عن قطاع غزة، يثبت مرة أخرى أن إسرائيل "دولة إرهاب"، وفقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول" للأنباء التركية.

وشددت في بيان، على أن اعتراض القوات الإسرائيلية سفينة "مادلين" خلال وجودها في المياه الدولية بعد إبحارها بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وعلى متنها مواطنون أتراك، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال البيان: "هذا الاعتداء الشنيع لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يهدد حرية الملاحة والأمن البحري يثبت مرة أخرة أن إسرائيل دولة إرهاب".

وأكد مواصلة رد الفعل المبرر من جانب المجتمع الدولي تجاه سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، التي تستخدم الجوع سلاحاً في غزة وتمنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن سلوك إسرائيل العدواني والمتجاهل للقانون، لن يُسكت الأصوات المدافعة عن القيم الإنسانية.
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