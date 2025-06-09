إسبانيا استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد

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استدعت في على خلفية اعتراض القوات للسفينة "مادلين" خلال توجهها نحو محملة بمساعدات إنسانية.وكانت نائبة ووزيرة العمل يولاندا دياز، أعربت عن إدانتها لاعتراض السفينة "مادلين". (روسيا اليوم)