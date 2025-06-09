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قرار سعوديّ... حظر العمل تحت أشعة الشمس

Lebanon 24
09-06-2025 | 09:28
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في السعودية عن تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس إعتباراً من 15 حزيران 2025.
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ويشمل القرار كافة منشآت القطاع الخاص، إعتباراً من الأحد 15 حزيران حتّى 15 أيلول، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً. (روسيا اليوم)
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