قرار سعوديّ... حظر العمل تحت أشعة الشمس

أعلنت والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع للسلامة والصحة المهنية في عن تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس إعتباراً من 15 حزيران 2025.

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ويشمل القرار كافة منشآت القطاع الخاص، إعتباراً من الأحد 15 حزيران حتّى 15 أيلول، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً. (روسيا اليوم)